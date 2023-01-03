Особая диета. Ученые обнаружили организм, который может питаться исключительно вирусами

Исследование показывает, что внутри вирусов существует нечто вкусное и полезное, что так нравится пресноводному планктону.

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В новом исследовании ученые из Университета Небраски-Линкольн в США сосредоточились на идее о том, что огромное количество микроорганизмов и вирусов, которые содержатся в воде, вполне может привести к тому, что первые могут быть съедены вторыми, пишет Science Alert.

В ходе исследования, которое длилось 3 года, ученые собрали образцы воды из пруда и добавили к ним хлоровирусы, чтобы посмотреть относятся ли какие-либо микроорганизмы к вирусам, как к источнику пищи, а не угрозе. В результате ученые обнаружили микроорганизмы Halteria и Paramecium, которые процветали в воде.

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Дальнейшие исследования показали, что Парамеции перекусывали вирусами, однако это никак не влияло на их численность или размеры. В то же время Галтерии использовали хлоровирусы в качестве источника питательных веществ — в результате популяция инфузорий выросла примерно в 15 раз за два дня, при этом популяция вируса сократилась за тот же промежуток времени в 100 раз.

По словам соавтора исследования эколога Джона Делонга, сначала они с коллегами предположили, что галтерий было просто больше. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть эту теорию, ученые использовали зеленый краситель для маркировки ДНК хлоровируса — в результате они смогли проследить как он был введен в оба типа планктона. Проведя анализ, ученые заметили, что вирусы в действительности были съедены простейшими организмами — их вакуоли, микробные эквивалент желудка, светились зеленым от еды.

Ученые провели дополнительные исследования и обнаружили, что рост Halteria и снижение количества хлоровируса соответствовали отношениям хищник/жертва в водной среде. По сути внутри вирусов есть кое-что полезное, что планктон посчитал неплохой пищей, в том числе речь идет о нуклеиновых кислотах, липидах, азоте и фосфоре.

Исследователи отмечают, что потребует больше экспериментов и лабораторной работы, чтобы понять, как организмы, поедающие вирусы, способны повлиять а пищевую цепь, эволюцию видов и устойчивость популяций. Для этого потребуется собрать больше доказательств того, что происходит в дикой природе.

Ученые полагают, что побочные эффекты широкого потребления хлоровирусов в дикой природе также способны оказать сильное влияние на углеродный цикл и может полностью изменить научный взгляд на круговорот углерода в природе. Однако для этого потребуются дополнительные исследования.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые засняли, как вирус рыщет в поисках уязвимых мест.