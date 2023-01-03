Особлива дієта. Вчені виявили організм, який може харчуватися лише вірусами

Дослідження показує, що всередині вірусів існує щось смачне та корисне, що так подобається прісноводному планктону.

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У новому дослідженні вчені з Університету Небраски-Лінкольна у США зосередилися на ідеї про те, що величезна кількість мікроорганізмів та вірусів, які містяться у воді, цілком може призвести до того, що перші можуть з'їсти другі, пише Science Alert.

Під час дослідження, яке тривало 3 роки, вчені зібрали зразки води зі ставка і додали до них хлоровіруси, щоб подивитися, чи ставляться якісь мікроорганізми до вірусів, як до джерела їжі, а не загрози. В результаті вчені виявили мікроорганізми Halteria та Paramecium, які процвітали у воді.

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Подальші дослідження показали, що парамеції перекушували вірусами, проте це ніяк не впливало на їх чисельність чи розміри. Водночас галтерії використовували хлоровіруси як джерело поживних речовин — в результаті популяція інфузорій зросла приблизно в 15 разів за два дні, разом з тим популяція вірусу скоротилася за проміжок часу в 100 разів.

За словами співавтора дослідження еколога Джона Делонга, спочатку вони з колегами припустили, що галтерій просто було більше. Для того, щоб підтвердити або спростувати цю теорію, вчені використовували зелений барвник для маркування ДНК хлоровірусу — в результаті вони змогли простежити, як він був введений в обидва типи планктону. Провівши аналіз, вчені помітили, що віруси насправді з'їли найпростіші організми — їх вакуолі, мікробні еквіваленти шлунка, світилися зеленим від їжі.

Вчені провели додаткові дослідження та виявили, що зростання Halteria та зниження кількості хлоровірусу відповідали відносинам хижак/жертва у водному середовищі. По суті всередині вірусів є дещо корисне, що планктон вважав непоганою їжею, зокрема йдеться про нуклеїнові кислоти, ліпіди, азот і фосфор.

Дослідники зазначають, що потрібно більше експериментів і лабораторної роботи, щоб зрозуміти, як організми, що поїдають віруси, здатні вплинути на харчовий ланцюг, еволюцію видів і стійкість популяцій. Для цього потрібно зібрати більше доказів того, що відбувається у дикій природі.

Вчені вважають, що побічні ефекти широкого споживання хлоровірусів у дикій природі також здатні вплинути на вуглецевий цикл і може повністю змінити науковий погляд на колообіг вуглецю в природі. Однак для цього будуть потрібні додаткові дослідження.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше зняли, як вірус нишпорить у пошуках уразливих місць.