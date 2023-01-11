Знакома с Фараонами. Одна из самых смертоносных болезней человека намного старше, чем считалось

Исследователи изучили древнюю ДНК и пришли к выводу, что она, как минимум, на 2 000 лет старше, чем предполагалось.

Related video

Оспа оставила свой неизгладимый след в истории человечества, унеся жизни по меньшей мере 300 человек, и это только в 20 веке. Несмотря на свою дурную славу, происхождение вируса оспы все еще остается малоизученным, пишет Science Alert.

Еще в 2016 году благодаря удачной находке в Литве ученые проследили вирус оспы до 1500-х годов — в этом им помогла вирусная ДНК, извлеченная из останков маленького мальчика. В 2020 году ученые вновь сделали открытие, отодвинув появление оспы еще на несколько сотен лет назад, до 1050 года нашей эры — об этом свидетельствует вирусная ДНК из скелетов эпохи викингов.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Однако исторические записи намекают на то, что что-то вроде оспы поразило древние общества намного раньше. Ученые обнаружили описания симптомов, очень напоминающие вирус оспы, в текстах из Китая 4-го века. Более того, шрамы от оспин на египетских мумиях предполагают, что болезнь циркулировала примерно от 2 до 4 тысяч лет назад. Но долгое время у ученых были лишь тексты, а обнаружить окончательное генетическое доказательство, так сказать "молекулярный отпечаток вируса", оказалось не так-то просто.

В новом исследовании группа ученых под руководством биоинформатика Диего Форни из Научного института исследований, госпитализации и здравоохранения (IRCCS) в Италии изучила генетические последовательности 54 образца вируса натуральной оспы или VARV, извлеченных из ранее опубликованных работ или взятых из исследовательской базы данных.

Ученые изучили четыре древних генома VARV эпохи викингов, два исторических генома 17 и 18 веков, а также 48 современных последовательностей, полученных до ликвидации оспы в 1980 году. Использовав имеющийся набор вирусных последовательностей, ученые реконструировали эволюционную историю вируса оспы. В результате им удалось проследить, как он разветвлялся от одного общего предка в разные штаммы, которые в итоге либо распространялись по всему миру, либо исчезали.

Проанализировав полученные данные ученые смогли проследить историю оспы и обнаружили, что самый последний предок всех геномов VARV датируется приблизительно 3800 лет назад, а возможно даже ранее. Ученые также сравнили последовательности VARV с другими двумя родственными ортопоксвирусами (татерапокс, поражающий песчанок и оспа верблюдов) — результаты анализа показывают, что предок вируса оспы отделился от своих родственников около 7700 лет назад.

Ученые полагают, что оспа могла распространиться на людей в период между 8000 и 4000 лет назад — это окно все еще остается довольно широким, однако все же дает представление о том, что оспа на самом деле существует на тысячи лет дольше, чем предполагали более ранние анализы образцов ДНК.

По словам Форни, их с коллегами работа доказывает, что вирус натуральной оспы может быть намного старше, чем ученые предполагали раньше. По сути, данное исследование является доказательством того, что оспа в действительности существовала в древних обществах.

В то же время Форни отмечает, что несмотря на то, что новые оценки датировки помещают оспу в правильные временные рамки и теперь она соответствует описаниям египетских фараонов.

Однако ученые все еще сохраняют некоторый скептицизм относительно того, насколько широко вирус оспы был распространен в то время, поскольку у ученых слишком мало древних документов, описывающих симптомы, подобные оспе. Ситуацию усугубляет и то, что существует ряд других инфекций, которые могли бы вызвать сыпь у фараонов, а потому ученым потребуется секвенировать больше археологических образцов, чтобы понять какие древние общества в действительности затронула оспа.

Ранее Фокус писал о том, как пандемии ускоряют ход истории — от Черной смерти до COVID-19.