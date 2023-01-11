Год у звезд длится всего 20,5 часов: обнаружены уникальные ультрахолодные карлики-рекордсмены

Ученые обнаружили самую компактную из известных двойных звездных систем, которая состоит из особого типа звезд.

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Американские астрофизики обнаружили самую компактную двойную систему, которая состоит из ультрахолодных карликов. До этого таких систем еще не находили. Две звезды находятся так близко, что им требуется менее одного земного дня, чтобы вращаться вокруг друг друга. Другими словами, "год" каждой звезды длится всего 20,5 часов, пишет Phys.

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Астрофизики из Северо-Западного университета и Калифорнийского университета в Сан-Диего, США, обнаружили новую двойную звездную систему, которую назвали LP 413-53AB. Она находится в созвездии Тельца.

Эта система состоит из двух ультрахолодных карликов – это класс звезд красных карликов, которые имеют очень малую массу и очень низкую температуру. Эти звезды настолько холодные, что излучают свет в основном в инфракрасном диапазоне, поэтому их невозможно увидеть человеческому глазу. И несмотря на это данные звезды являются одними из самых распространенных во Вселенной.

До этого астрономы обнаружили только 3 подобные двойные звездные системы, в которых звезды вращаются очень близко друг к другу. Но в системе LP 413-53AB звезды имеют в 3 раза меньший период вращения вокруг друг друга, чем у ранее обнаруженных подобных звезд.

[ + – ] Сравние расстояний между звездами в системе LP 413-53AB и расстоянием от звезды TRAPPIST-1 до ближайших к ней планет, а также с расстоянием от Юпитера до его главных спутников Фото: phys.org

Что еще выделяет эту уникальную звездную систему, так это то, что все предыдущие три имели относительно молодой возраст своих звезд – им примерно по 40 млн лет. Но обнаруженные ультрахолодные карлики почти такого же возраста, как и наше Солнце, то есть им больше 4 млрд лет.

"Мы предполагали, что такие системы-рекордсмены существуют и нам наконец-то удалось ее обнаружить", — говорит Чжи-Чун Сюй из Северо-Западного университета.

Изначально ученые подумали, что они обнаружили только одну ультрахолодную звезду, но последующие наблюдения показали, что на самом деле это уникальная невероятно компактная двойная звездная система.

По словам ученых, в большинстве двойных звездных систем звезды делают полный оборот вокруг друг друга в течение нескольких лет. Поэтому было настоящим сюрпризом увидеть систему, где орбитальный период составляет всего 20,5 часов.

[ + – ] По словам ученых, в большинстве двойных звездных систем звезды делают полный оборот вокруг друг друга в течение нескольких лет. Поэтому было настоящим сюрпризом увидеть систему, где орбитальный период составляет всего 20,5 часов Фото: space.com

Ученые выяснили, что расстояние между двумя очень холодными карликовыми звездами составляет всего примерно 1% расстояния между Землей и Солнцем (это 149 млн км, то есть эти звезды находятся на расстоянии всего в несколько раз превышающем расстояние от Земли до Луны) или примерно 1 млн км.

Ученые считают, что такое близкое расположение могло стать результатом миграции звезд, или же на это повлияла ныне исчезнувшая третья звезда в этой системе.

"Обнаружить такую звездную систему очень большая удача, ведь они встречаются крайне редко. Но пока мы точно не знаем, являются ли они редкими, потому что они редко появляются в космосе, или потому, что мы просто их не находим", — говорит Крис Тайссен из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Фокус уже писал о том, что ученые впервые обнаружили необычное явление на очень странной звезде. Оказалось, что она выпускает большую струю из вещества, которая летит в космос со скоростью в 1,6 млн км/час.

Также Фокус писал о том, что астрономы впервые увидели, как черные дыры находятся на самой последней стадии слияния перед тем, как превратится в еще большую сверхмассивную черную дыру. Кстати эти черные дыры тяжелее Солнца в десятки миллионов раз.