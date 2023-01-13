Шестиминутные тренировки заставят мозг работать лучше: какие упражнения нужны

Новое исследование показало, что короткие серии упражнений повышают уровень определенного мозгового белка, который, как известно, оптимизирует когнитивное здоровье.

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Конечно, не новость, что физические упражнения имеют решающее значение для здорового старения мозга. Постоянный парад исследований за последние несколько лет выявил связь между физическими упражнениями и когнитивным здоровьем: от аэробной активности, резко улучшающей способность решать проблемы, до двухнедельных тренировок, уменьшающих последствия легких когнитивных нарушений, пишет New Atlas.

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Но то, как именно упражнения помогают мозгу, было не ясным. Это новое исследование было сосредоточено на конкретном белке, получившем название BDNF (нейротрофический фактор головного мозга), который является важной молекулой, участвующей в росте, функционировании и выживании клеток головного мозга. Также было обнаружено, что он улучшает память и замедляет прогрессирование нейродегенеративных заболеваний.

"BDNF продемонстрировал большие перспективы на животных моделях, но фармацевтические вмешательства до сих пор не смогли безопасно использовать защитную силу BDNF у людей", — сказал ведущий автор нового исследования Трэвис Гиббонс. "Мы увидели необходимость изучения нефармакологических подходов, которые могут сохранить способность мозга, которую люди могут использовать для естественного увеличения BDNF, чтобы помочь здоровому старению".

Цель исследования состояла в том, чтобы понять, как голодание и физические упражнения влияют на выработку BDNF. Для этого исследователи набрали дюжину здоровых добровольцев и проверили их реакцию BDNF на четыре различных вмешательства: голодание в течение 20 часов, низкоинтенсивная езда на велосипеде в течение 90 минут, высокоинтенсивная энергичная езда на велосипеде в течение шести минут или комбинированное голодание и низкоинтенсивные упражнения.

Результаты показали, что кратковременные интенсивные упражнения резко повысили уровень циркулирующего BDNF по сравнению со всеми другими протестированными вмешательствами. Но, возможно, наиболее интересно то, что короткая серия высокоинтенсивных упражнений была гораздо эффективнее для повышения уровня BDNF, чем более длительная низкоинтенсивная сессия.

"Шесть минут интервалов высокоинтенсивных циклов увеличили каждый показатель циркулирующего BDNF в 4-5 раз больше, чем продолжительный цикл низкой интенсивности; увеличение BDNF в плазме обобщалось с 6-кратным увеличением циркулирующего лактата независимо от кормления или голодания", — сообщается в исследовании. "По сравнению с 1 днем ​​голодания с длительными легкими упражнениями или без них, высокоинтенсивные упражнения являются гораздо более эффективным средством для увеличения BDNF в кровообращении".

Важно отметить, что фокус исследования был очень узким. Ученые рассматривали только то, как физические упражнения и/или голодание влияют на уровень BDNF в плазме. Таким образом, любая последующая интерпретация в отношении предотвращения деменции или старения мозга все еще весьма спекулятивна.

Тем не менее, принимая во внимание множество ранее существовавших доказательств того, что упражнения улучшают когнитивные функции, а уровни BDNF связаны со здоровьем мозга, эти результаты действительно добавляют новые кусочки к головоломке о том, как лучше всего поддерживать стареющий мозг. И, по словам Гиббонса, уже ведутся дальнейшие исследования, направленные на изучение дополнительных способов влияния упражнений на BDNF.

"Сейчас мы изучаем, как голодание в течение более длительного времени, например, до трех дней, влияет на BDNF", — сказал Гиббонс. "Нам любопытно, ускоряют ли тяжелые упражнения в начале голодания положительный эффект голодания. Голодание и упражнения редко изучаются вместе. Мы считаем, что голодание и физические упражнения можно использовать вместе для оптимизации производства BDNF в человеческом мозгу".

Ранее Фокус писал, что ученые обнаружили диету для мышц. Исследования показали, что средиземноморская диета была связана с благоприятными последствиями для физического здоровья на протяжении всей жизни.