Шестихвилинні тренування змусять мозок працювати краще: які вправи потрібні

Нове дослідження показало, що короткі серії вправ підвищують рівень певного мозкового білка, який, як відомо, оптимізує когнітивне здоров'я.

Related video

Звичайно, не новина, що фізичні вправи мають вирішальне значення для здорового старіння мозку. Постійний парад досліджень за останні кілька років виявив зв'язок між фізичними вправами та когнітивним здоров'ям: від аеробної активності, яка різко покращує здатність вирішувати проблеми, до двотижневих тренувань, що зменшують наслідки легких когнітивних порушень, пише New Atlas.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал . Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Але те, як саме вправи допомагають мозку, було не зрозумілим. Це нове дослідження було зосереджено на конкретному білку, який отримав назву BDNF (нейротрофічний фактор головного мозку), який є важливою молекулою, що бере участь у рості, функціонуванні та виживанні клітин головного мозку. Також було виявлено, що він покращує пам'ять і вповільнює прогресування нейродегенеративних захворювань.

"BDNF продемонстрував великі перспективи на тваринних моделях, але фармацевтичні втручання досі не змогли безпечно використати захисну силу BDNF у людей", — сказав провідний автор нового дослідження Тревіс Гіббонс. Ми побачили необхідність вивчення нефармакологічних підходів, які можуть зберегти здатність мозку, яку люди можуть використовувати для природного збільшення BDNF, щоб допомогти здоровому старінню.

Мета дослідження полягала в тому, щоб зрозуміти, як голодування та фізичні вправи впливають на вироблення BDNF. Для цього дослідники набрали дюжину здорових добровольців і перевірили їхню реакцію BDNF на чотири різні втручання: голодування протягом 20 годин, низькоінтенсивну їзду на велосипеді протягом 90 хвилин, високоінтенсивну енергійну їзду на велосипеді протягом шести хвилин або комбіноване голодування та низькопратенсивні вправи.

Результати показали, що короткочасні інтенсивні вправи різко підвищили рівень циркуляції BDNF порівняно з іншими протестованими втручаннями. Але, можливо, найцікавіше те, що коротка серія високоінтенсивних вправ була набагато ефективнішою для підвищення рівня BDNF, ніж триваліша низькоінтенсивна сесія.

"Шість хвилин інтервалів високоінтенсивних циклів збільшили кожен показник циркуляції BDNF у 4-5 разів більше, ніж тривалий цикл низької інтенсивності; збільшення BDNF у плазмі узагальнювалося з 6-кратним збільшенням циркуляції лактату незалежно від годування або голодування, — повідомляється в дослідженні. — У порівнянні з 1 днем ​​голодування з тривалими легкими вправами або без них, високоінтенсивні вправи є набагато ефективнішим засобом для збільшення BDNF у кровообігу".

Важливо відзначити, що фокус дослідження був дуже вузьким. Учені розглядали лише те, як фізичні вправи та/або голодування впливають на рівень BDNF у плазмі. Отже, будь-яка подальша інтерпретація щодо запобігання деменції або старіння мозку все ще дуже спекулятивна.

Тим не менш, беручи до уваги безліч доказів, які раніше існували, що вправи покращують когнітивні функції, а рівні BDNF пов'язані зі здоров'ям мозку, ці результати дійсно додають нові шматочки до головоломки про те, як найкраще підтримувати старіння мозку. І, за словами Гіббонса, вже проводяться подальші дослідження, спрямовані на вивчення додаткових способів упливу вправ на BDNF.

"Зараз ми вивчаємо, як голодування протягом тривалішого часу, наприклад, до трьох днів, впливає на BDNF, — сказав Гіббонс. — Нам цікаво, чи прискорюють важкі вправи на початку голодування позитивний ефект голодування. Голодування та вправи рідко вивчаються разом. Ми вважаємо, що голодування та фізичні вправи можна використовувати разом для оптимізації виробництва BDNF у людському мозку".

Раніше Фокус писав, що вчені виявили дієту для м'язів. Дослідження показали, що середземноморська дієта була пов'язана зі сприятливими наслідками для фізичного здоров'я протягом усього життя.