Путешествие во времени возможно внутри вращающейся Вселенной: что говорит теория

Оказывается, путешествовать в прошлое на самом деле относительно легко. Все, что нужно сделать, это заставить Вселенную вращаться.

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Путешествия во времени до сих пор остаются невозможными и перемещения в прошлое осуществляют только герои фантастических книг и фильмов. Но оказывается отправится в прошлое можно, если заставить нашу Вселенную вращаться, пишет Universe Today.

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Знаменитый математик Курт Гедель был другом Альберта Эйнштейна и его очень сильно заинтересовала общая теория относительности, которую предложил ученый. Эта теория была и остается нашим современным описанием гравитации. Общая теория относительности Эйнштейна связывает присутствие материи и энергии с искривлением пространства и времени, а затем связывает это искривление с поведением материи и энергии.

Курту Геделю стало интересно, может ли теория относительности позволить путешествовать в прошлое. Теория Эйнштейна претендовала на то, чтобы стать окончательной основой для природы пространства и времени, и, насколько сейчас известно, путешествия в прошлое запрещены. Поэтому Гедель считал, что общая теория относительности должна автоматически отвергать это. Но Гедель обнаружил, что на самом деле общая теория относительности прекрасно подходит для путешествий во времени в прошлое. Хитрость заключается в том, чтобы заставить Вселенную вращаться.

Ученый создал простую модель Вселенной, которая вращается и содержит только один компонент, чтобы доказать свою точку зрения. Этот компонент представляет собой отрицательную космологическую постоянную, которая сопротивляется центробежной силе вращения, удерживающей Вселенную в статическом положении.

[ + – ] Ученый создал простую модель Вселенной, которая вращается и содержит только один компонент, чтобы доказать свою точку зрения. Этот компонент представляет собой отрицательную космологическую постоянную, которая сопротивляется центробежной силе вращения, удерживающей Вселенную в статическом положении Фото: Universe Today

Гедель пришел к выводу, что, если следовать по определенному пути в этой вращающейся Вселенной, можно оказаться в своем собственном прошлом. Но для этого нужно путешествовать очень далеко, на миллиарды световых лет, но попасть в прошлое возможно.

Во время этого путешествия вращаться будет не только материя, но и пространство и время. То есть вращение Вселенной настолько сильно изменит потенциальный путь вперед, что этот путь приведет вас обратно к тому, с чего вы начали.

Ученый считал, что, путешествуя со скоростью не больше скорости света можно вернуться к точке начала движения, но эта точка будет в прошлом путешественника во времени.

Как известно, теоретические путешествия в прошлое создают временные парадоксы нарушает наше понимание причинно-следственных связей. Но все наблюдения современных ученых указывают на то, что Вселенная не вращается, а значит описанного выше варианта развития событий произойти не может.

По сей день остается загадкой, почему общая теория относительности допускает, казалось бы, невозможное явление, такое как путешествие во времени. Гедель использовал пример вращающейся Вселенной, чтобы доказать, что общая теория относительности не полная, и он все же может быть прав в своих выводах.

Фокус уже писал о том, что ученые считают, что во время путешествий в прошлое можно избежать появления временных парадоксов. То есть изменить прошлое без катастрофических последствий возможно.

Также Фокус писал о том, что ученые рассказали, можно ли путешествовать во времени с помощью черной дыры и что в таком случае случится с человеком.