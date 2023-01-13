Подорож у часі можлива всередині Всесвіту, що обертається: що говорить теорія

Виявляється, мандрувати в минуле насправді відносно легко. Все, що потрібно зробити, це змусити Всесвіт обертатися.

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Подорожі в часі досі залишаються неможливими а переміщення у минуле здійснюють лише герої фантастичних книг та фільмів. Але виявляється вирушити в минуле можна, якщо змусити наш Всесвіт обертатися, пише Universe Today.

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Знаменитий математик Курт Гедель був другом Альберта Ейнштейна і його дуже зацікавила загальна теорія відносності, яку запропонував учений. Ця теорія була і залишається нашим сучасним описом гравітації. Загальна теорія відносності Ейнштейна пов'язує присутність матерії та енергії з викривленням простору та часу, а потім пов'язує це викривлення з поведінкою матерії та енергії.

Курту Геделю стало цікаво, чи теорія відносності може дозволити подорожувати в минуле. Теорія Ейнштейна претендувала на те, щоб стати остаточною основою для природи простору та часу, і, як зараз відомо, подорожі в минуле заборонені. Тому Гедель вважав, що загальна теорія відносності повинна відкидати це автоматично. Але Гедель виявив, що насправді загальна теорія відносності чудово підходить для подорожей у минулому. Хитрість у тому, щоб змусити Всесвіт обертатися.

Вчений створив просту модель Всесвіту, який обертається і містить лише один компонент, щоб довести свою точку зору. Цей компонент являє собою негативну космологічну постійну, яка чинить опір відцентровій силі обертання, що утримує Всесвіт у статичному положенні.

[ + – ] Вчений створив просту модель Всесвіту, який обертається і містить лише один компонент, щоб довести свою точку зору. Цей компонент являє собою негативну космологічну постійну, яка чинить опір відцентровій силі обертання, що утримує Всесвіт у статичному положенні Фото: Universe Today

Гедель дійшов висновку, що, якщо слідувати певним шляхом у цьому Всесвіті, що обертається, можна опинитися у своєму власному минулому. Але для цього потрібно мандрувати дуже далеко, на мільярди світлових років, але потрапити в минуле можливо.

Під час цієї подорожі обертатиметься не лише матерія, а й простір та час. Тобто, обертання Всесвіту настільки сильно змінить потенційний шлях уперед, що цей шлях приведе вас назад до того, з чого ви почали.

Вчений вважав, що, подорожуючи зі швидкістю не більше швидкості світла, можна повернутися до точки початку руху, але ця точка буде в минулому мандрівника в часі.

Як відомо, теоретичні подорожі в минуле створюють тимчасові парадокси, що порушує наше розуміння причинно-наслідкових зв'язків. Але всі спостереження сучасних учених свідчать, що Всесвіт не обертається, отже описаного вище варіанту розвитку подій відбутися не може.

Досі залишається загадкою, чому загальна теорія відносності допускає, здавалося б, неможливе явище, таке як подорож у часі. Гедель використав приклад Всесвіту, що обертається, щоб довести, що загальна теорія відносності не повна, і він все ж може мати рацію у своїх висновках.

Фокус вже писав про те, що вчені вважають, що під час подорожей у минуле можна уникнути появи часових парадоксів. Тобто змінити минуле без катастрофічних наслідків можна.

Також Фокус писав про те, що вчені розповіли, чи можна подорожувати в часі за допомогою чорної діри і що у такому разі станеться з людиною.