Используйте головоломки. Ученые рассказали, как помочь питомцу похудеть и не морить его голодом

Диетолог дал несколько действенных советов, которые позволят домашнему любимцу скинуть лишние килограммы без стресса.

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Обширное исследование показало, что в последнее время собаки все чаще сталкиваются с кризисом ожирения. По данным Королевского ветеринарного колледжа Великобритании, каждый год ветеринары регистрируют избыточный вес у одной из 14 собак, пишет Daily Mail.

Диетолог из Оксфордского университета, профессор Чарльз Спенс провел обширное исследование и составил список действенных методов, которые помогут хозяевам "подтолкнуть питомцев" избавиться от лишних килограммов, не навредив питомцам.

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Во-первых, по мнению диетолога, важно отказаться от "закусок с собственного стола". Несмотря на то, что людям хочется разнообразить свой рацион, наши питомцы вовсе не нуждаются в этом — собаки не страдают от того, что едят одну и ту же пищу изо дня в день. Именно поэтому Спенс советует отказаться от того, чтобы угощать своих питомцев человеческой едой, будь-то сосиски или печеная птица.

Во-вторых, можно попробовать негромко включать классическую музыку. Исследования показывают, что такой музыкальный фон снижает стресс у собак и предотвращает развитие ожирения.

В-третьих, диетолог советует использовать пищевые головоломки — это позволит питомцу не проглатывать содержимое миски за один раз, а есть медленнее и размеренно.

В-четвертых, следует увеличить физические нагрузки. Например, владельцы могут использовать эволюционное охотничье поведение собак, давая им игрушки, которые побуждают их проходить лабиринт или вынюхивать спрятанные "лакомства". Таким образом питомцам придется немного больше "поработать", чтобы получить желанную "вкусняшку".

В-пятых, исследователь советует использовать умные "миски", которые позволят контролировать количество поглощаемой пищи.

Спенс отмечает, что у собак восприятие пищи менее визуально из-за их ограниченного цветового зрения, а потому, увы, не получится использовать миски меньшего размера или другого цвета, чтобы как-то скорректировать количество пищи, которую они потребляют. Методы, которые эффективны для людей, увы, не сработают для наших питомцев.

Диетолог отмечает, что одним из главных правил все же остается ограничение "лакомств" для питомцев. Как правило, собаки просто любят теплую, влажную пищу и мясной вкус. Известно, что они также отдают предпочтение говядине и свинине, в меньшей степени — курице и баранине.

Профессор отмечает, что у собак всего около 1700 рецепторов в сравнении 9000 у людей, а потому они обладают всего шестой частью нашей способности улавливать вкусы. Однако исследования показывают, что наши питомцы получают большее удовольствие от еды, когда им приходится за ней "поохотиться".

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