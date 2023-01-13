Використовуйте головоломки. Вчені розповіли, як допомогти вихованцю схуднути і не морити його голодом

Дієтолог дав кілька дієвих порад, які дозволять домашньому улюбленцю скинути зайві кілограми без стресу.

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Велике дослідження показало, що останнім часом собаки все частіше стикаються з кризою ожиріння. За даними Королівського ветеринарного коледжу Великої Британії, щороку ветеринари реєструють надмірну вагу в одного з 14 собак, пише Daily Mail.

Дієтолог з Оксфордського університету, професор Чарльз Спенс провів широке дослідження і склав список дієвих методів, які допоможуть господарям "підштовхнути вихованців" позбутися зайвих кілограмів, не нашкодивши вихованцям.

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По-перше, на думку дієтолога, важливо відмовитися від "закусок з власного столу". Незважаючи на те, що людям хочеться урізноманітнити свій раціон, наші вихованці зовсім не потребують цього — собаки не страждають від того, що їдять ту саму їжу день у день. Саме тому Спенс радить відмовитися від того, щоб пригощати своїх вихованців людською їжею, чи то сосиски, чи то печений птах.

По-друге, можна спробувати тихо вмикати класичну музику. Дослідження показують, що такий музичний фон знижує стрес у собак і запобігає розвитку ожиріння.

По-третє, дієтолог радить використовувати харчові головоломки — це дозволить вихованцю не ковтати вміст миски за один раз, а їсти повільніше і розмірено.

По-четверте, варто збільшити фізичні навантаження. Наприклад, власники можуть використовувати еволюційну мисливську поведінку собак, даючи їм іграшки, які спонукають їх проходити лабіринт або винюхувати заховані "ласощі". Так вихованцям доведеться трохи більше "попрацювати", щоб отримати бажаний "смаколик".

По-п'яте, дослідник радить використовувати розумні "миски", які дозволять контролювати кількість їжі, що поглинається.

Спенс зазначає, що в собак сприйняття їжі менш візуальне через їх обмежений колірний зір, а тому, на жаль, не вийде використовувати миски меншого розміру або іншого кольору, щоб якось скоригувати кількість їжі, яку вони споживають. Методи, які є ефективними для людей, на жаль, не спрацюють для наших вихованців.

Дієтолог зазначає, що одним із головних правил усе ж таки залишається обмеження "ласощів" для вихованців. Як правило, собаки просто люблять теплу, вологу їжу та м'ясний смак. Відомо, що вони також віддають перевагу яловичині та свинині, меншою мірою — курці та баранині.

Професор зазначає, що в собак усього приблизно 1 700 рецепторів порівняно з 9 000 у людей, а тому вони мають всього шосту частину нашої здатності вловлювати смаки. Однак дослідження показують, що наші вихованці отримують більше задоволення від їжі, коли їм доводиться за нею "пополювати".

Раніше Фокус писав про те, що вчені перевірили інтелект 13 порід собак і склали рейтинг.