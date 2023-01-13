"Спустя 200 лет": скелет знаменитого "ирландского великана" уберут с витрины музея (фото)

Из-за аномально высокого роста Чарльз Бирн боялся, что после смерти его скелет будут использовать в качестве экспоната.

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В Великобритании решили убрать скелет Чарльза Бирна, больше известного как "ирландский великан", из экспозиции Хантерианского музея. Об этом сообщило издание CNN.

Чарльз Бирн был родом из Северной Ирландии и при жизни получил славу самого высокого человека Англии. Из-за доброкачественной опухоли гипофиза его рост составлял 7 футов 7 дюймов (примерно 2 метра 345 сантиметров).

Под конец жизни Бирн зарабатывал на жизнь тем, что выставлял себя на публике "ирландским великаном". Однако в своем завещании мужчина указал, что хочет быть похоронен в море, чтобы его тело не стало музейным экспонатом.

[ + – ] Чарльза Бирна называли самым высоким человеком Англии

Несмотря на последнюю волю усопшего, хирург и анатом Джон Хантер решил выкупить тело Бирна у его друзей. Спустя три года после смерти "ирландского великана", Хантер выставил его скелет на витрине собственного музея.

Кости ноги Чарльза Бирна даже были запечатлены на портрете доктора Хантера, принадлежавшего кисти известного художника Джошуа Рейнольдса. В CNN отмечают, что картина будет выставлена вместо скелета, когда Хантерианский музей откроют после реконструкции.

[ + – ] Портрет Джона Хантера

Тот факт, что Бирн не желал помещения своих костей на музейную витрину, подтвердили специалист по этике Лен Дойал и юрист Томас Мюнцер. В их статье, опубликованной в 2011 году говорится, что "ирландский великан" догадывался о намерениях доктора.

"Бирн был охвачен страхом перед Хантером, который использовал расхитителей могил, чтобы доставить ему эксгумированные тела. Из-за репутации Хантера в сборе необычных образцов для своего частного музея Бирн был обеспокоен тем, что Хантер хочет его тело для вскрытия и возможного показа", — отметили эксперты.

Напомним, что 30 октября в Берлинском музее естественной истории две эко-активистки приклеили себя к скелету динозавра возрастом 66 млн лет. Таким образом участницы движения "Letzte Generation" выразили свой протест против изменений климата.

Фокус также писал о том, что в США 9-летняя девочка нашла зуб мегалодона возрастом 2,6 млн, исследуя пляж на Рождество. Как оказалось, это уже шестой зуб мегалодона на ее счету, и он самый большой среди найденных.