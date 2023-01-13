"Через 200 років": скелет знаменитого "ірландського велетня" приберуть з вітрини музею (фото)

Через аномально високий зріст Чарльз Бірн боявся, що після смерті його скелет будуть використовувати як експонат.

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У Великій Британії вирішили прибрати скелет Чарльза Бірна, більше відомого як "ірландський велетень", з експозиції Хантеріанського музею. Про це повідомляє видання CNN.

Чарльз Бірн був родом із Північної Ірландії і за життя набув слави найвищої людини Англії. Через доброякісну пухлину гіпофіза його зріст становив 7 футів 7 дюймів (приблизно 2 метри 345 сантиметрів).

Під кінець життя Бірн заробляв на життя тим, що виставляв себе на публіці "ірландським велетнем". Проте у своєму заповіті чоловік зазначив, що хоче бути похований у морі, щоб його тіло не стало музейним експонатом.

[ + – ] Чарльза Бірна називали найвищою людиною Англії

Незважаючи на останню волю покійного, хірург та анатом Джон Хантер вирішив викупити тіло Бірна у його друзів. Через три роки після смерті "ірландського велетня" Хантер виставив його скелет на вітрині власного музею.

Кістки ніг Чарльза Бірна навіть були зображені на портреті доктора Хантера, який належав пензлю відомого художника Джошуа Рейнольдса. У CNN зазначають, що картину буде виставлено замість скелета, коли Хантеріанський музей відкриють після реконструкції.

[ + – ] Портрет Джона Хантера

Той факт, що Бірн не бажав поміщення своїх кісток на музейну вітрину, підтвердили фахівець з етики Лен Дойал та юрист Томас Мюнцер. У їхній статті, опублікованій у 2011 році, йдеться, що "ірландський велетень" здогадувався про наміри лікаря.

"Бірн був охоплений страхом перед Хантером, який використав розкрадачів могил, щоб доставити йому ексгумовані тіла. Через репутацію Хантера у збиранні незвичайних зразків для свого приватного музею Бірн був стурбований тим, що Хантер захоче його тіло для розтину та можливого показу", — зазначили експерти.

Нагадаємо, що 30 жовтня у Берлінському музеї природної історії дві еко-активістки приклеїли себе до скелета динозавра віком 66 млн років. Таким чином учасниці руху "Letzte Generation" висловили свій протест проти змін клімату.

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