Ученые рассказали, какие животные вошли в свой "каменный век": кто использует каменные орудия

Люди не являются единственным видом живых существ на Земле, которые вошли в каменный век. В этом "клубе" есть и наши "родственники".

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Сейчас ученым известно, что некоторые виды насекомых и птиц могут использовать камни в качестве инструментов для различных целей. Но до недавнего времени считалось, что только люди и некоторые виды приматов использовали каменные орудия труда в далеком прошлом. По крайней мере других археологических данных не было. Но сейчас ученые считают, что и другие виды приматов также вступили в свой каменный век, пишет Live Science.

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Новые исследования показывают, что в свой каменный век вступили шимпанзе, обезьяны-капуцины и длиннохвостые макаки. Данные археологов подтверждают, что в далеком прошлом они использовали каменные орудия труда.

По словам Катарины Алмейда-Уоррен из Оксфордского университета, разные группы приматов используют разные каменные орудия. Что касается шимпанзе, то некоторые из них используют камень-молоток и камень-подставку для того, чтобы раскалывать орехи.

Как показывают исследования шимпанзе тысячи лет использовали эти орудия для добычи пищи. Например, ученым уже известно, что эти приматы в Африке пользовались ими точно еще 4300 лет назад. Также ученые выяснили, что обезьяны-капуцины, живущие в Бразилии, использовали камни для раскалывания орехов еще 3000 лет назад. Подобные археологические находки подтверждают, что каменными орудиями для добычи пищи пользовались и длиннохвостые макаки, живущие в Юго-Восточной Азии. В то же время ученые выяснили, что характер использования каменных инструментов менялся на протяжении тысячелетий в зависимости от того, какую пищу добывали приматы.

Фото: Live Science

Пока что ученые не знают, как именно эти приматы пришли к использованию каменных орудий. Если говорить о шимпанзе, то ученые предполагают, что эти навыки появились у обезьян как наследство от общего с человеком предка. Другие же ученые считают, что шимпанзе научились пользоваться каменными орудиями независимо от человека и это касается и других животных, которые также используют камни для добычи пищи.

"Как приматы научились пользоваться камнями как инструментами до сих пор точно не ясно. Что можно сказать с уверенностью, так это то ,что вступление в свой собственный каменный век не означало для приматов дальнейшее эволюционное развитие по пути человека. Это также не означает, что приматы, использующие каменные орудия обязательно умнее животных, которые используют в качестве инструментов для разных целей ветки деревьев или листья", — говорит Тьяго Фалотико из Университета Сан-Паулу, Бразилия.

[ + – ] Пока что ученые не знают, как именно эти приматы пришли к использованию каменных орудий. Если говорить о шимпанзе, то ученые предполагают, что эти навыки появились у обезьян как наследство от общего с человеком предка Фото: Nature

С другой стороны, именно каменные орудия труда, которые сохраняются и через многие тысячи лет, дают археологам много новой информации о том, как их использовали приматы. Например, в прошлом году аргентинские ученые выдвинули гипотезу, согласно которой "человеческие поселения" в Бразилии, которым 50 тысяч лет, на самом деле были созданы обезьянами-капуцинами. Ученые обнаружили здесь каменные орудия труда, которые и сейчас используют эти приматы.

"Если эта гипотеза верна, то это значит, что обезьяны-капуцины использовали каменные орудия десятки тысяч лет назад. Таким образом данная гипотеза поддерживает споры о том, когда же первые люди поселились в Южной Америке", — говорит Фалотико.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили в пресноводной рыбе рекордное количество "отравы". Потребление всего одной рыбы в год эквивалентно месяцу приема воды с добавлением "вечных химикатов".

Также Фокус писал о том, что бы произошло, если бы у людей были хвосты и к каким неожиданным последствиям это бы привело. Хвост на самом деле у человека может появиться, но это очень редкое явление.