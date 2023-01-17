Вчені розповіли, які тварини увійшли до свого "кам'яного віку": хто використовує кам'яні знаряддя

Люди не є єдиним видом живих істот на Землі, які увійшли до кам'яного віку. У цьому клубі є і наші родичі.

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Наразі вченим відомо, що деякі види комах та птахів можуть використовувати каміння як інструменти для різних цілей. Але донедавна вважалося, що тільки люди та деякі види приматів використовували кам'яні знаряддя праці у минулому. Принаймні інших археологічних даних не було. Але зараз вчені вважають, що й інші види приматів також вступили у свій кам'яний вік, пише Live Science.

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Нові дослідження показують, що у свій кам'яний вік вступили шимпанзе, мавпи-капуцини та довгохвості макаки. Дані археологів підтверджують, що у минулому вони використовували кам'яні знаряддя праці.

За словами Катаріни Алмейда-Уоррен з Оксфордського університету, різні групи приматів використовують різні кам'яні знаряддя. Що стосується шимпанзе, то деякі з них використовують камінь-молоток та камінь-підставку для того, щоб розколювати горіхи.

Як показують дослідження, шимпанзе тисячі років використовували ці знаряддя для видобутку їжі. Наприклад, вченим уже відомо, що ці примати в Африці користувалися ними ще 4300 років тому. Також вчені з'ясували, що мавпи-капуцини, які мешкають у Бразилії, використовували каміння для розколювання горіхів ще 3000 років тому. Подібні археологічні знахідки підтверджують, що кам'яними знаряддями для видобутку їжі користувалися і довгохвості макаки, що живуть у Південно-Східній Азії. У той же час вчені з'ясували, що використання кам'яних інструментів змінювалося протягом тисячоліть залежно від того, яку їжу добували примати.

Фото: Live Science

Поки що вчені не знають, як саме ці примати дійшли до використання кам'яних знарядь. Якщо говорити про шимпанзе, то вчені припускають, що ці навички з'явилися у мавп як спадок від спільного з людиною предка. Інші вчені вважають, що шимпанзе навчилися користуватися кам'яними знаряддями незалежно від людини і це стосується й інших тварин, які також використовують каміння для видобутку їжі.

"Як примати навчилися користуватися камінням як інструментами досі точно не зрозуміло. Що можна сказати з упевненістю, так це те, що вступ у свій власний кам'яний вік не означав для приматів подальший еволюційний розвиток шляхом людини. Це також не означає, що примати, які використовують кам'яні знаряддя обов'язково розумніші за тварин, які використовують як інструменти для різних цілей гілки дерев або листя", — каже Тьяго Фалотіко з Університету Сан-Паулу, Бразилія.

[ + – ] Поки що вчені не знають, як саме ці примати дійшли до використання кам'яних знарядь. Якщо говорити про шимпанзе, то вчені припускають, що ці навички з'явилися у мавп як спадок від спільного з людиною предка. Фото: vaccine-1

З іншого боку, саме кам'яні знаряддя праці, які зберігаються і через багато тисяч років, дають археологам багато нової інформації про те, як їх використовували примати. Наприклад, минулого року аргентинські вчені висунули гіпотезу, згідно з якою "людські поселення" у Бразилії, яким 50 тисяч років, насправді були створені мавпами-капуцинами. Вчені виявили тут кам'яні знаряддя праці, які й досі використовують ці примати.

"Якщо ця гіпотеза вірна, то це означає, що мавпи-капуцини використовували кам'яні знаряддя десятки тисяч років тому. Таким чином, ця гіпотеза підтримує суперечки про те, коли ж перші люди оселилися в Південній Америці", — говорить Фалотико.

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