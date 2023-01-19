Луна окажется ближе всего к Земле за почти 1000 лет: почему это происходит и что это значит

Луна будет находиться в перигее, ее будет не видно и начнется китайский Новый год.

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Уже в субботу, 21 января 2023 года, Луна будет находится ближе всего к Земле за последние 992 года. Расстояние до нашего спутника будет составлять 356 568 км. Это самое близкое расстояние до Земли с 1030 года, то есть периода, который предшествовал Крестовым походам, а Киевская Русь процветала. Как же это событие повлияет на нашу планету и что еще произойдет в космосе, пишет Forbes.

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В субботу, 21 января, Луна будет находиться в перигее, то есть в самой близкой точке к Земле и расстояние до нашего спутника составит 356 568 км. В это время у нашего спутника начнется новая фаза, которая называется новолуние. Если новолуние совпадает с нахождением Луны в ближайшей точке с Землей, то иногда это событие называют "суперлунием", хотя официально в астрономии это название не используют.

Во время этого космического события Луна будет не видна в небе, и она будет находиться примерно между Солнцем и Землей. Наш спутник вращается по немного вытянутой эллиптической орбите вокруг Земли, поэтому каждый месяц она приближается к планете и находится в ближайшей точке, то есть в перигее, или в самой дальней точке, то есть в апогее.

Астрофизик Грэм Джонс выяснил, что на выходных Луна будет находиться ближе всего к Земле за последние 992 года. Он провел изучение данных о расположении Луны во время новолуния ближе чем 356 570 км к Земле за последние 2000 лет и выяснил, что в последний раз она находилась в перигее во время новолуния в 1030 году, второй раз такое произойдет в субботу, 21 января, а третье подобное событие произойдет в 2368 году.

Кстати, приближение Луны к Земле совпадает с еще одним космическим событием, которое называется соединением Венеры и Сатурна. В воскресенье, 22 января, сразу после захода Солнца эти две планеты будут видны в небе близко друг другу и будут находиться почти на одной линии.

[ + – ] В субботу, 21 января, Луна будет находится в перигее, то есть в самой близкой точке к Земле и расстояние до нашего спутника составит 356 568 км Фото: NASA

По словам ученых, в период с 20 по 25 января влияние Луны на приливы на Земле будет особенно сильным. Поэтому можно будет наблюдать огромные приливы в прибрежных районах в течение этих дней, но пик масштабных приливов наступит 23 января.

Вместе с новолунием и максимальным сближением Луны к Земле наступит также китайский Новый год, символом которого является кролик или кот. Поэтому с 21 января можно точно говорить, что настал Год Кролика или Год Кота.

Хотя Луна и не будет видна в ночном небе, она все еще будет находиться между Солнцем и Землей. Но она не закроет собой нашу звезду, ведь она будет расположена не на одной линии между Солнцем и нашей планетой. В противном случае это привело бы к солнечному затмению.

Расстояние Луны от Земли имеет решающее значение, что касается солнечных затмений. Если наш спутник находится относительно близко к Земле, то он может заблокировать весь солнечный диск и вызвать полное солнечное затмение, которое в следующий раз произойдет 20 апреля 2023 года.

Однако, если Луна находится относительно далеко и, таким образом, выглядит меньше, она не может полностью закрыть Солнце, и в результате происходит кольцеобразное солнечное затмение, которое произойдет 14 октября 2023 года.

Как уже писал Фокус, новый космический аппарат показал, как выглядит обратная сторона Луны. Южнокорейский орбитальный аппарат смог сделать снимки региона на Луне, куда никогда не попадает солнечный свет.

Также Фокус писал о том, что среди перспективных технологических проектов является постройка кислородного трубопровода на Луне. По крайней мере в NASA выделили деньги на эту разработку.