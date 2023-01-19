Місяць опиниться найближчим до Землі за майже 1000 років: чому це відбувається і що це означає

Місяць перебуватиме в перигеї, його не видно і почнеться китайський Новий рік.

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Вже в суботу, 21 січня 2023 року, Місяць буде найближчим до Землі за останні 992 роки. Відстань до нашого супутника становитиме 356 568 км. Ця найближча відстань до Землі з 1030 року, тобто періоду, що передував Хрестовим походам, а Київська Русь процвітала. Як же ця подія вплине на нашу планету і що станеться в космосі, пише Forbes.

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У суботу, 21 січня, Місяць перебуватиме в перигеї, тобто в найближчій точці до Землі і відстань до нашого супутника становитиме 356 568 км. У цей час у нашого супутника почнеться нова фаза, яка називається молодик. Якщо молодик збігається зі знаходженням Місяця в найближчій точці із Землею, то іноді цю подію називають "супермісяцем", хоча офіційно в астрономії цю назву не використовують.

Під час цієї космічної події Місяць буде не видно в небі, і він буде приблизно між Сонцем і Землею. Наш супутник обертається по трохи витягнутій еліптичній орбіті навколо Землі, тому щомісяця вона наближається до планети і знаходиться в найближчій точці, тобто в перигеї, або в найдальшій точці, тобто в апогеї.

Астрофізик Грем Джонс з'ясував, що у вихідні Місяць перебуватиме найближче до Землі за останні 992 роки. Він провів вивчення даних про розташування Місяця під час молодика ближче ніж 356 570 км до Землі за останні 2000 років і з'ясував, що востаннє він знаходився в перигеї під час молодика в 1030 році, вдруге таке станеться в суботу, 21 січня, а третя така подія відбудеться 2368 року.

До речі, наближення Місяця до Землі збігається з ще однією космічною подією, що називається з'єднанням Венери та Сатурна. У неділю, 22 січня, відразу після заходу Сонця ці дві планети будуть видні в небі близько одне до одного і будуть знаходитися майже на одній лінії.

[ + – ] У суботу, 21 січня, Місяць перебуває в перигеї, тобто в найближчій точці до Землі і відстань до нашого супутника становитиме 356 568 км Фото: NASA

За словами вчених, у період з 20 по 25 січня вплив Місяця на припливи на Землі буде особливо сильним. Тому можна буде спостерігати величезні припливи у прибережних районах упродовж цих днів, але пік масштабних припливів настане 23 січня.

Разом із молодиком та максимальним зближенням Місяця до Землі настане також китайський Новий рік, символом якого є кролик чи кіт. Тому з 21 січня можна точно говорити, що настав Рік Кролика чи Рік Кота.

Хоча Місяць і не буде видно в нічному небі, він все ще перебуватиме між Сонцем та Землею. Але вона не закриє собою нашу зірку, адже вона буде розташована не на одній лінії між Сонцем та нашою планетою. Інакше це призвело б до сонячного затемнення.

Відстань Місяця від Землі має вирішальне значення щодо сонячних затемнень. Якщо наш супутник знаходиться відносно близько до Землі, він може заблокувати весь сонячний диск і викликати повне сонячне затемнення, яке наступного разу відбудеться 20 квітня 2023 року.

Однак, якщо Місяць знаходиться відносно далеко і так виглядає менше, він не може повністю закрити Сонце, і в результаті відбувається сонячне затемнення, яке відбудеться 14 жовтня 2023 року.

Як уже писав Фокус, новий космічний апарат показав, як виглядає зворотний бік Місяця. Південнокорейський орбітальний апарат зміг зробити знімки регіону на Місяці, куди ніколи не потрапляє сонячне світло.

Також Фокус писав про те, що серед перспективних технологічних проєктів є будівництво кисневого трубопроводу на Місяці. Принаймні у NASA виділили гроші на цю розробку.