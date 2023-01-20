Курносый мальчуган. Ученые показали лицо 8-летнего неандертальца, жившего 30 тысяч лет назад

Портрет является первой трехмерной реставрацией окаменевшего черепа неандертальца. Эта окаменелость является первой находкой неандертальца, обнаруженной в Азии, и единственной сохранившейся до сих пор полной окаменелостью черепа азиатского неандертальца.

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Лицо восьмилетнего неандертальского мальчика, скончавшегося более 30 000 лет назад, реконструировали ученые, использовавшие череп, найденный в пещере Тешик-Таш в Узбекистане в 1938 году, сообщают Daily Mail.

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Команда, возглавляемая китайским университетом Цзилинь, считает, что реставрация показывает форму лица доисторического человека в Евразии и отражает морфологические характеристики неандертальцев в Центральной Азии.

Череп, получивший название Тешик-Таш 1, найден в неглубокой яме внутри пещеры, вместе с пятью парами роговых сердечников сибирских горных козлов и скелетами птиц. А это говорит, что он похоронен ритуально.

Однако только в 2021 году исследователи из Института Макса Планка определили, что мальчик был неандертальцем. Команда проанализировала лобную кость черепа, отметив, что ее форма совпадает с формой предыдущих черепов неандертальцев.

Приблизительно в возрасте восьми лет ребенок уже достаточно созрел физически, чтобы иметь характерные неандертальские черты, такие как большое лицо и область носа, длинный низкий череп, нижняя челюсть без подбородка и зрелый надбровный гребень.

Оригинальный череп реконструировали из примерно 150 фрагментов.

Команда скачала отсканированные изображения черепа и заполнила недостающие фрагменты, что позволило им наложить цифровые мышцы, кожу и закончить с чертами лица мальчика.

"Окаменелости неандертальцев, вымерших родственников современных людей были впервые обнаружены в Долине Неандертальцев в Германии и когда-то были широко распространены по всей Евразии", — рассказал Синьхуа, руководитель команды из Цзилиньского университета Чжан Куанчао.

Долгое время считалось, что неандертальцы бродили по ландшафтам Европы только во время последнего ледникового периода, но исследование, проведенное Вашингтонским университетом в 2015 году, показало, что они могли распространиться дальше на восток и жить там рядом с современными людьми дольше, чем считалось ранее.

Анализ следов неандертальской ДНК, найденных в геномах современных людей, показал, что у жителей Восточной Азии от 15 до 30 процентов больше неандертальской ДНК, чем у европейцев.

Джошуа Эйки, генетик из Вашингтонского университета, и его коллега Бенджамин Вернот проанализировали отличные паттерны в ДНК 379 современных европейцев и 286 современных восточных азиатцев из Китая и Японии.

[ + – ] Эта окаменелость является первой находкой неандертальца, обнаруженной в Азии, и единственной сохранившейся до сих пор полной окаменелостью черепа азиатского неандертальца Фото: State Museum of History of Uzbekistan

Используя компьютерные модели, они попытались смоделировать, как могли образоваться смеси ДНК неандертальцев, наблюдаемые в европейском и восточноазиатском геномах.

[ + – ] Оригинальный череп реконструировали из примерно 150 фрагментов Фото: Beijing Daily/YouTube

Они пришли к выводу, что одна из теорий, что современные европейцы больше скрещивались с населением Африки, чтобы размыть неандертальскую ДНК, которую они несли, маловероятна.

Вместо этого они обнаружили, вероятно, что предки восточноазиатских популяций скрещивались с неандертальцами неоднократно.

[ + – ] Команда загрузила отсканированные изображения черепа и заполнила недостающие фрагменты, что позволило им наложить цифровые мышцы, кожу и закончить с чертами лица мальчика Фото: Beijing Daily/YouTube

"Единственное, что усложняет этот анализ, это тот факт, что люди постоянно мигрировали на протяжении своей истории — это усложняет определение точного места взаимодействия с неандертальцами", — говорит Вернот.

Вполне возможно, например, что все скрещивания с неандертальцами происходили на Ближнем Востоке, прежде чем предки современных неафриканцев расселились по всей Евразии.

В модели из статьи предки всех неафриканцев скрещивались с неандертальцами, а затем разделились на несколько групп, ставших впоследствии европейцами, восточными азиатцами.

[ + – ] Приблизительно в возрасте восьми лет ребенок уже достаточно созрел физически, чтобы иметь характерные неандертальские черты, такие как большое лицо и область носа, длинный низкий череп, нижняя челюсть без подбородка и зрелый надбровный гребень Фото: Beijing Daily/YouTube

Ранее Фокус писал о владельце "иерихонского черепа", чье лицо тоже недавно восстановили.