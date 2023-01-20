Курносий хлопчик. Вчені показали обличчя 8-річного неандертальця, який жив 30 тисяч років тому

Портрет є першою тривимірною реставрацією скам'янілого черепа неандертальця, яка показує, що у хлопчика був маленький кирпатий ніс. Ця скам'янілість є першою знахідкою неандертальця, виявленою в Азії, і єдиною збереженою дотепер повною скам'янілістю черепа азійського неандертальця.

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Обличчя восьмирічного неандертальського хлопчика, який помер понад 30 000 років тому, реконструювали вчені, які використали череп, знайдений у печері Тешик-Таш в Узбекистані в 1938 році, повідомляють Daily Mail.

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Команда, очолювана китайським університетом Цзілінь вважає, що реставрація показує форму обличчя доісторичної людини в Євразії і відображає морфологічні характеристики неандертальців у Центральній Азії.

Череп, який отримав назву Тешик-Таш 1, знайдений у неглибокій ямі всередині печери, разом з п'ятьма парами рогових сердечників сибірських гірських козлів і скелетами птахів. А це свідчить про те, що він похований ритуально.

Однак лише у 2021 році дослідники з Інституту Макса Планка визначили, що хлопчик був неандертальцем. Команда проаналізувала лобову кістку черепа, зазначивши, що її форма збігається з формою попередніх черепів неандертальців.

Приблизно у віці восьми років дитина вже достатньо дозріла фізично, щоб мати характерні неандертальські риси, такі як велике обличчя і область носа, довгий низький череп, нижня щелепа без підборіддя і зрілий надбрівний гребінь.

Оригінальний череп реконструювали з приблизно 150 фрагментів.

Команда завантажила відскановані зображення черепа і заповнила відсутні фрагменти, що дозволило їм накласти цифрові м'язи, шкіру і закінчити з рисами обличчя хлопчика.

"Скам'янілості неандертальців, вимерлих родичів сучасних людей, були вперше виявлені в Долині Неандертальців в Німеччині і колись були широко поширені по всій Євразії", — розповів Сіньхуа, керівник команди з Цзіліньського університету Чжан Куанчао.

Довгий час вважалося, що неандертальці блукали ландшафтами Європи лише під час останнього льодовикового періоду, але дослідження, проведене Вашингтонським університетом у 2015 році, показало, що вони могли поширитися далі на схід і жити там поруч із сучасними людьми довше, ніж вважалося раніше.

Аналіз слідів неандертальської ДНК, знайдених у геномах сучасних людей, показав, що жителі Східної Азії мають від 15 до 30 відсотків більше неандертальської ДНК, ніж європейці.

Джошуа Ейкі, генетик з Вашингтонського університету, та його колега Бенджамін Вернот проаналізували відмінні патерни в ДНК 379 сучасних європейців та 286 сучасних східних азійців з Китаю та Японії.

[ + – ] Ця скам'янілість є першою знахідкою неандертальця, виявленою в Азії, і єдиною збереженою дотепер повною скам'янілістю черепа азійського неандертальця Фото: State Museum of History of Uzbekistan

Використовуючи комп'ютерні моделі, вони спробували змоделювати, як могли утворитися суміші ДНК неандертальців, які спостерігаються в європейському та східноазійському геномах.

[ + – ] Оригінальний череп реконструювали з приблизно 150 фрагментів Фото: Beijing Daily/YouTube

Вони дійшли висновку, що одна з теорій — про те, що сучасні європейці більше схрещувалися з населенням Африки, щоб розмити неандертальську ДНК, яку вони несли — малоймовірна.

Натомість вони виявили, ймовірніше, що предки східноазійських популяцій схрещувалися з неандертальцями неодноразово.

[ + – ] Команда завантажила відскановані зображення черепа і заповнила відсутні фрагменти, що дозволило їм накласти цифрові м'язи, шкіру і закінчити з рисами обличчя хлопчика Фото: Beijing Daily/YouTube

"Єдине, що ускладнює цей аналіз, це той факт, що люди постійно мігрували протягом своєї історії — це ускладнює визначення точного місця взаємодії з неандертальцями", — каже Вернот.

Цілком можливо, наприклад, що всі схрещування з неандертальцями відбувалися на Близькому Сході, до того, як предки сучасних неафриканців розселилися по всій Євразії.

У моделі зі статті предки всіх неафриканців схрещувалися з неандертальцями, а потім розділилися на кілька груп, які згодом стали європейцями, східними азійцями.

[ + – ] Приблизно у віці восьми років дитина вже достатньо дозріла фізично, щоб мати характерні неандертальські риси, такі як велике обличчя і область носа, довгий низький череп, нижня щелепа без підборіддя і зрілий надбрівний гребінь Фото: Beijing Daily/YouTube

Раніше Фокус писав про власника "єрихонського черепа", чиє лице теж недавно відновили.