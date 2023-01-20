Рождественский глаз. Крошечная австралийская тварь вызывает боль, сравнимую с родами

Исследователи обнаружили, что болезнь вызывают крохотные жуки, размер которых не превышает 1 миллиметра.

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"Рождественский глаз" — редкое и мучительное заболевание, которое встречается лишь в отдаленной части юго-востока Австралии. Местные жители, подвергшиеся этому заболеванию, говорят, что боль в глазах настолько сильная, что ее можно сравнить с родами, пишет Science Alert.

Исследователи отмечают, что причиной развития "Рождественского глаза" становятся крохотные жуки прямороги (Orthoperus Beetle), размеры которых не превышают 1 миллиметра в длину. Впрочем, эти крохотные создания способны причинить адскую боль.

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По словам местного австралийского окулиста Роба Холлоуэйя, вспышки болезни, как правило, приходятся на Рождество — отсюда и название заболевания. Одним из самых необычных аспектов болезни считается тот факт, что ее можно встретить лишь в австралийском регионе Олбери-Водонга, который расположился примерно в 300 километрах к северо-востоку от Мельбурна. Отметим, что болезнь также называют "синдромом Олбери-Водонга" и "кератитом комбайна", из-за его связи с сельскохозяйственными работами.

По словам другого местного окулиста Келли Гиббонс, жуки прямороги выделяют токсичное соединение, если их раздавить. Как правило, это происходит, когда человек протирает глаза — в результате токсин попадает в глаза и вызывает адскую боль, которую некоторые пациенты сравнивают с родами.

Холлоуэй отмечает, что насекомые содержат педерин — вещество, которое способно вызвать образование волдырей. Если жука раздавить вблизи глаз, вещество попадает на него — в результате поверхность глаза покрывается волдырями и отваливается. Окулист также отметил, что в этом году в Олбери-Водонга наблюдается всплеск заболеваемости — местные связывают такую активность жуков с сильными ливнями, которые начались за две недели до Рождества.

В результате вспышки с Рождества уже зафиксировали около 25-30 случаев заболевания. При этом в обычный год количество случаев заболевания едва превышает десяток.

К счастью, по словам Холлоуэйя, сегодня "Рождественский глаз" достаточно просто лечить с помощью антибиотиков. Если помощь оказана вовремя, то уже через две недели исчезнут все симптомы заболевания.

Ранее Фокус писал о том, что шимпанзе научились лечить друг друга с помощью толченых жуков.