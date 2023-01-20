Різдвяне око. Крихітна австралійська тварюка викликає біль, який можна порівняти з пологами

Дослідники виявили, що хворобу спричиняють крихітні жуки, розмір яких не перевищує 1 міліметр.

Related video

"Різдвяне око" — рідкісне та болісне захворювання, яке зустрічається лише у віддаленій частині південного сходу Австралії. Місцеві жителі, які зазнали цього захворювання, кажуть, що біль в очах настільки сильний, що його можна порівняти з пологами, пише Science Alert.

Дослідники відзначають, що причиною розвитку "Різдвяного ока" стають крихітні жуки Orthoperus Beetle, розміри яких не перевищують 1 міліметра завдовжки. Втім, ці крихітні створіння здатні завдати пекельного болю.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами місцевого австралійського окуліста Роба Холловея, спалахи хвороби, як правило, припадають на Різдво — звідси назва захворювання. Одним із найнезвичайніших аспектів хвороби вважається той факт, що її можна зустріти лише в австралійському регіоні Олбері-Водонга, який розташувався приблизно за 300 кілометрів на північний схід від Мельбурна. Зазначимо, що хворобу також називають "синдромом Олбері-Водонга" та "кератитом комбайна", через його зв'язок із сільськогосподарськими роботами.

За словами іншого місцевого окуліста Келлі Гіббонс, жуки виділяють токсичну сполуку, якщо їх розчавити. Як правило, це відбувається, коли людина протирає очі — в результаті токсин потрапляє в очі і спричиняє пекельний біль, який деякі пацієнти порівнюють з пологами.

Холловей зазначає, що комахи містять педерин — речовина, яка здатна спричинити утворення пухирів. Якщо жука роздавити поблизу очей, речовина потрапляє на нього — в результаті поверхня ока покривається пухирями і відвалюється. Окуліст також зазначив, що цього року в Олбері-Водонга спостерігається сплеск захворюваності — місцеві пов'язують таку активність жуків із сильними зливами, які розпочалися за два тижні до Різдва.

Внаслідок спалаху з Різдва вже зафіксували близько 25-30 випадків захворювання. При цьому у звичайний рік кількість випадків захворювання трохи перевищує десяток.

На щастя, за словами Холловея, сьогодні "Різдвяне око" досить просто лікувати за допомогою антибіотиків. Якщо допомога надана вчасно, то вже за два тижні зникнуть усі симптоми захворювання.

Раніше Фокус писав про те, що шимпанзе навчилися лікувати один одного за допомогою товчених жуків.