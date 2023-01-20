Болезнь пожилых. Moderna показала результаты испытания вакцины от респираторно-синцитиального вируса

Биотехнологическая компания Moderna раскрыла обнадеживающие результаты своего масштабного испытания третей фазы по тестированию мРНК-вакцины против респираторно-синцитиального вируса у пожилых людей.

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Данные показывают, что вакцина почти на 84% эффективна в предотвращении умеренного заболевания, и компания рассчитывает подать заявку на одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в этом году, пишет New Atlas.

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Инфекция респираторно-синцитиального вируса (РСВ) может превратиться в смертельное респираторное заболевание как для очень молодых, так и для очень пожилых. Более полувека исследователи пытались разработать эффективную вакцину, и похоже, что 2023 год станет знаменательным годом, когда будет окончательно одобрена не одна, а, возможно, три разные вакцины. В прошлом году фармацевтические компании GSK и Pfizer объявили предварительные данные третей фазы своих кандидатов на вакцину против РСВ. Оба были сосредоточены на заболеваниях взрослых старше 60 лет, и успешные результаты показывают, что вакцины были на 60–80% эффективны в предотвращении симптомов нижних дыхательных путей.

Вакцины GSK и Pfizer против РСВ используют более традиционную технологию на основе белка. Определенные фрагменты вирусного белка разрабатываются и выращиваются в лабораторных условиях, а затем готовятся и вводятся непосредственно людям. С другой стороны, вакцина Moderna RSV использует новейшую технологию мРНК, которая впервые широко использовалась в вакцинах против COVID-19 2020 года. Вакцина Moderna RSV является второй мРНК-вакциной, которая показала положительные данные испытаний третей фазы после того, как компания ускорила свои клинические исследования после успеха своих вакцин против COVID в 2020 году. Это испытание третей фазы охватило 22 страны и 37 000 взрослых.

"Исследование соответствовало предварительно определенным статистическим критериям эффективности: эффективность вакцины составила 83,7% против РСВ-ассоциированного заболевания нижних дыхательных путей, определяемого двумя или более симптомами, и 82,4% против РСВ-ассоциированного заболевания нижних дыхательных путей, определяемого тремя или более симптомами", — сообщил генеральный директор Moderna Стефан Бансель в недавнем сообщении в блоге.

В течение следующих 12 месяцев мы, вероятно, увидим, как все три вакцины против РСВ достигнут клинического применения, борясь за долю многомиллиардного рынка. Сравнивать различные результаты клинических испытаний третей фазы не так уж полезно, но предварительные объявления показывают, что GSK и Moderna сообщают относительно схожие данные об эффективности, в то время как кандидат от Pfizer лишь немного отстает. Что это означает для реальной эффективности, неясно. Вакцины против РСВ от Pfizer и GSK уже проходят оценку, и решения ожидаются к маю. Moderna указала, что в ближайшие месяцы она подаст заявку на вакцину против РСВ, поэтому она не должна сильно отставать. В дальнейшем первоначальное одобрение вакцины для пожилых людей — это только первый шаг в разработке вакцины против РСВ, и в настоящее время все три фармацевтические компании проводят педиатрические и материнские испытания. Moderna также исследует различные новые составы мРНК-вакцины, которые объединяют ее вакцину против РСВ в единую инъекцию с антигенами для SARS-CoV-2, гриппа и метапневмовируса человека.

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