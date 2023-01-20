Хвороба літніх людей. Moderna показала результати випробування вакцини від респіраторно-синцитіального вірусу

Біотехнологічна компанія Moderna розкрила обнадійливі результати свого масштабного випробування третьої фази тестування мРНК-вакцини проти респіраторно-синцитіального вірусу у людей похилого віку.

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Дані показують, що вакцина майже на 84% ефективна у запобіганні помірному захворюванню, і компанія розраховує подати заявку на схвалення Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США цього року, пише New Atlas.

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Інфекція респіраторно-синцитіального вірусу (РСВ) може перетворитися на смертельне респіраторне захворювання як дуже молодих, так і дуже літніх людей. Понад пів століття дослідники намагалися розробити ефективну вакцину, і схоже, що 2023 стане знаменним роком, коли остаточно схвалять не одну, а, можливо, три різні вакцини. Минулого року фармацевтичні компанії GSK та Pfizer оголосили попередні дані третьої фази своїх кандидатів на вакцину проти РСВ. Обидва були зосереджені на захворюваннях дорослих віком від 60 років, і успішні результати показують, що вакцини були на 60–80% ефективні у запобіганні симптомам нижніх дихальних шляхів.

Вакцини GSK та Pfizer проти РСВ використовують традиційнішу технологію на основі білка. Певні фрагменти вірусного білка розробляються та вирощуються у лабораторних умовах, а потім готуються та вводяться безпосередньо людям. З іншого боку, вакцина Moderna RSV використовує найновішу технологію мРНК, яка вперше широко використовувалася у вакцинах проти COVID-19 2020 року. Вакцина Moderna RSV є другою вакциною мРНК, яка показала позитивні дані випробувань третьої фази після того, як компанія прискорила свої клінічні дослідження після успіху своїх вакцин проти COVID в 2020 році. Це випробування третьої фази охопило 22 країни та 37 000 дорослих.

"Дослідження відповідало попередньо визначеним статистичним критеріям ефективності: ефективність вакцини склала 83,7% проти РСВ-асоційованого захворювання нижніх дихальних шляхів, які визначають два або більше симптоми, і 82,4% проти РСВ-асоційованого захворювання нижніх дихальних шляхів, як визначають три або більше симптомів", — повідомив генеральний директор Moderna Стефан Бансель у нещодавньому повідомленні у блозі.

Протягом наступних 12 місяців ми, ймовірно, побачимо, як усі три вакцини проти РСВ досягнуть клінічного застосування, виборюючи частку багатомільярдного ринку. Порівнювати різні результати клінічних випробувань третьої фази не так вже й корисно, але попередні оголошення показують, що GSK і Moderna повідомляють відносно схожі дані про ефективність в той час, як кандидат від Pfizer лише трохи відстає. Що це означає для реальної ефективності, неясно. Вакцини проти РСВ від Pfizer та GSK вже проходять оцінку, і рішення очікуються до травня. Moderna вказала, що найближчими місяцями вона подасть заявку на вакцину проти РСВ, тому вона не повинна сильно відставати. Надалі початкове схвалення вакцини для людей похилого віку — це лише перший крок у розробці вакцини проти РСВ, і нині всі три фармацевтичні компанії проводять педіатричні та материнські випробування. Moderna також досліджує різні нові склади мРНК-вакцини, які поєднують її вакцину проти РСВ в єдину ін'єкцію з антигенами для SARS-CoV-2, грипу та метапневмовірусу людини.

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