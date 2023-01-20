Высшее образование спасает от язвы и гастрита, — ученые

Ученые выявили потенциальную связь между высшим образованием и сниженным риском кишечных расстройств.

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Исследование основано на предыдущей работе, в ходе которой обнаружили генетическую связь между болезнью Альцгеймера (при которой нарушается когнитивное функционирование мозга) и проблемами со здоровьем желудочно-кишечного тракта. Об этом пишет Science Alert.

"Расстройства кишечника и болезнь Альцгеймера могут не только иметь общую генетическую предрасположенность, но также могут быть подвержены влиянию генетических вариаций, лежащих в основе уровня образования", — говорит генетик Саймон Лоус из Университета Эдит Коуэн в Австралии.

Команда объединила данные 766 345 человек, участвовавших в полногеномных ассоциативных исследованиях, изучая взаимосвязь между болезнью Альцгеймера, специфическими когнитивными особенностями и рядом кишечных расстройств.

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Эти расстройства кишечника включали язвенную болезнь (ЯБ), гастрит-дуоденит, гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ), синдром раздраженного кишечника, дивертикулез и воспалительное заболевание кишечника (ВЗК).

В результате анализа была выявлена ​​"сильная и весьма значимая обратная глобальная генетическая корреляция" между когнитивными особенностями и большинством кишечных расстройств, но не для ВЗК.

Исследователи считают, что эта связь может зависеть от воздействия на определенные части генома. Анализ на основе генов также обнаружил значительное генетическое совпадение когнитивных черт с болезнью Альцгеймера и желудочно-кишечными расстройствами.

Эта связь может быть даже относительно прямой. Применяя то, что известно как менделевский рандомизационный анализ, исследователи показали, что такие факторы, как образование и более высокий интеллект, могут снизить риск определенных кишечных расстройств. Также, команда обнаружила некоторые доказательства того, что ГЭРБ вызывает снижение когнитивных функций по нескольким признакам, включая интеллект и образовательную квалификацию. Эти отношения между кишечником и мозгом действительно могут быть двусторонними.

"ГЭРБ может быть фактором риска когнитивных нарушений, поэтому для медицинских работников важно искать признаки или симптомы когнитивной дисфункции у пациентов с расстройством кишечника", — говорит генетик Эммануэль Адевуйи из Университета Эдит Коуэн. Ученые вспоминали многочисленные предыдущие исследования, посвященные оси кишечник-мозг и тому, как ею можно управлять. Например, употребление здоровой пищи потенциально может снизить уровень стресса в мозгу при правильном соблюдении диеты. Как именно формируются эти отношения, пока неясно, но связь между нашим мозгом и нашей пищеварительной системой кажется одной из самых сильных, и проблемы на одном конце этой цепочки могут привести к проблемам на другом. Исследователи предполагают, что результаты исследования могут повлиять на политику правительств: данные показывают, что более высокий уровень образования и когнитивного мышления каким-то образом влияет на вероятность проблем с кишечником.

"Результаты поддерживают образование как возможный способ снижения риска кишечных расстройств, например, путем поощрения более высокого уровня образования или возможного увеличения продолжительности обучения", — говорит Адевуйи. Следовательно, политические усилия, направленные на повышение уровня образования или когнитивной подготовки, могут способствовать более высокому уровню интеллекта, что может привести к лучшим результатам для здоровья, включая снижение риска кишечных расстройств."

Ранее Фокус писал, что ученые выдвинули новую теорию о причинах появления болезни Альцгеймера. До сих пор одной из главных причин появления тяжелой болезни считают образование амилоидных бляшек в тканях мозга человека. Но новое исследование предполагает, что причина совсем в другом.