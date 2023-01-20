Вища освіта рятує від виразки та гастриту, — вчені

Вчені виявили потенційний зв'язок між вищою освітою та зниженим ризиком кишкових розладів.

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Дослідження ґрунтується на попередній роботі, під час якої виявили генетичний зв'язок між хворобою Альцгеймера (при якій порушується когнітивне функціонування мозку) та проблемами зі здоров'ям шлунково-кишкового тракту. Про це пише Science Alert.

"Розлади кишечника і хвороба Альцгеймера можуть не тільки мати загальну генетичну схильність, але також можуть бути піддані впливу генетичних варіацій, що лежать в основі рівня освіти", — говорить генетик Саймон Лоус з Університету Едіт Ковен в Австралії.

Команда об'єднала дані 766 345 осіб, які брали участь у повногеномних асоціативних дослідженнях, вивчаючи взаємозв'язок між хворобою Альцгеймера, специфічними когнітивними особливостями та низкою кишкових розладів.

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Ці розлади кишечника включали виразкову хворобу (ВХ), гастрит-дуоденіт, гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (ГЕРХ), синдром подразненого кишечника, дивертикулез та запальне захворювання кишечника (ЗЗК).

У результаті аналізу було виявлено "сильну і вельми значущу зворотну глобальну генетичну кореляцію" між когнітивними особливостями і більшістю кишкових розладів, але не для ЗЗК.

Дослідники вважають, що цей зв'язок може залежати від впливу на певні частини геному. Аналіз на основі генів також виявив значний генетичний збіг когнітивних рис із хворобою Альцгеймера та шлунково-кишковими розладами.

Цей зв'язок може бути навіть відносно прямий. Застосовуючи те, що відомо як менделівський рандомізаційний аналіз, дослідники показали, що такі фактори, як освіта та вищий інтелект, можуть знизити ризик певних кишкових розладів. Також команда виявила деякі докази того, що ГЕРХ викликає зниження когнітивних функцій за декількома ознаками, включаючи інтелект та освітню кваліфікацію. Ці відносини між кишечником та мозком дійсно можуть бути двосторонніми.

"ГЕРХ може бути фактором ризику когнітивних порушень, тому для медичних працівників важливо шукати ознаки або симптоми когнітивної дисфункції у пацієнтів із розладом кишечника", — говорить генетик Еммануель Адевуї з Університету Едіт Ковен. Вчені згадували численні попередні дослідження, присвячені осі кишечник-мозок та тому, як нею можна керувати. Наприклад, вживання здорової їжі потенційно може знизити рівень стресу в мозку при правильному дотриманні дієти. Як саме формуються ці відносини, поки що неясно, але зв'язок між нашим мозком і нашою травною системою здається однією з найсильніших, і проблеми на одному кінці цього ланцюжка можуть призвести до проблем на іншому. Дослідники припускають, що результати дослідження можуть вплинути на політику урядів: дані показують, що високий рівень освіти та когнітивного мислення якимось чином впливає на ймовірність проблем із кишечником.

"Результати підтримують освіту як можливий спосіб зниження ризику кишкових розладів, наприклад шляхом заохочення вищого рівня освіти або можливого збільшення тривалості навчання", — говорить Адевуї. Отже, політичні зусилля, спрямовані на підвищення рівня освіти чи когнітивної підготовки, можуть сприяти вищому рівню інтелекту, що може призвести до кращих результатів для здоров'я, включаючи зниження ризику кишкових розладів".

Раніше Фокус писав, що вчені висунули нову теорію про причини появи хвороби Альцгеймера. Досі однією з головних причин появи тяжкої хвороби вважають утворення амілоїдних бляшок у тканинах мозку людини. Але нове дослідження припускає, що причина зовсім інша.