Египетская кобра или оса. Ученые до сих пор бьются над разгадкой деталей смерти Клеопатры

Как и ее бурная жизнь, смерть Клеопатры VII стала легендой. По легенде, царица Нила покончила с собой, заставив гадюку укусить ее 10 или 12 августа 30 года до н.э., после того, как потерпела сокрушительное поражение от римлян в морской последней войне Римской республики.

Related video

Есть немало теорий о том, как умерла одна из самых выдающихся и известных цариц Древнего Египта. IFLScience решило разобраться, что же произошло на самом деле.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

Как умерла Клеопатра по версии римских историков?

О смерти египетской царицы писали многие современные писатели. Многие утверждают, что причиной смерти было самоубийство с помощью укуса змеи, но некоторые упоминают об использовании токсичной мази или яда, нанесенного шпилькой для волос.

[ + – ] Гвидо Каньяччи "Смерть Клеопатры" Фото: Public Domain

Римский историк Дион Кассий (155-235 гг. н.э.) так описал эту смерть: "Никто точно не знает, как она умерла, потому что единственными следами на ее теле были легкие порезы на руке".

Далее он объясняет: "Одни говорят, что она приложила к себе осу, которую принесли ей в кувшине с водой или, возможно, спрятали в каких-то цветах. Другие утверждают, что она смазала шпильку, которой обычно укладывала волосы, каким-то ядом, обладающим свойством при обычных обстоятельствах не наносить телу никакого вреда, но при контакте даже с каплей крови разрушает его очень тихо и безболезненно".

Как ни странно, но две ее служанки тоже умерли одновременно, хотя до сих пор не понятно, как именно.

Считается, что ее любовь, римский полководец Марк Антоний, заколол себя мечом, ошибочно полагая, что Клеопатра уже скончалась. Поняв, что она все еще жива, он попытался подняться, но упал на землю в луже крови и умер на руках у Клеопатры.

Из-за этого Клеопатра покончила с собой, а обреченную пару похоронили вместе в одной гробнице.

Кассий заканчивает повествование: "Так Антоний и Клеопатра, причинившие многие зла как египтянам, так и римлянам, начали войну и встретили свою смерть так, как я описал. Их обоих одинаково забальзамировали и похоронили в одной гробнице".

Египетская Кобра: змея, укусившая Клеопатру

[ + – ] Это и есть виновник? Фото: Ghorayr/Wikimedia CC BY-SA 4.0

Конечно, вполне вероятно, что к этому имеет отношение и змея. Она же египетская кобра (Ouraeus), одна из самых ядовитых змей в Северной Африке. Ее легко можно было найти в Александрии, где по легенде и произошло самоубийство.

Однако не менее правдиво то, что змея является символической, призванной изобразить Клеопатру как "экзотическую" соблазнительницу. Клеопатра неоднократно изображалась сексуальной в искусстве и медиа на протяжении веков, возможно, в результате ее легендарного романа с римским полководцем Марком Антонием. Поэтому некоторые утверждают, что змея — поэтический прием, подчеркнутый образ таинственной роковой женщины из далекой страны.

Кроме того, змею часто использовали как символ на короне фараонов. Пожалуй, нет большей иронии в том, что она использовала этот символ собственной власти, чтобы покончить с жизнью.

Где похоронена Клеопатра?

Еще одной загадкой Клеопатры остается место захоронения ее тела. Прошло более 2 000 лет, но гробница Антония и Клеопатры до сих пор не найдена. Поскольку нет никаких известных физических останков Клеопатры, пока нет научных методов, с помощью которых можно было бы выяснить причину ее смерти.

Однако некоторые археологи считают, что они близки к прорыву и разгадке. В 2022 году команда обнаружила тоннель длиной 1305 метров к западу от Александрии, который, по их мнению, может вести к гробнице Клеопатры. Однако пока тайна гробницы остается неразгаданной.

Ранее Фокус писал, что на самом деле в Древнем Египте была не одна Клеопатра.