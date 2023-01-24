Єгипетська кобра чи оса. Вчені досі б'ються над розгадкою деталей смерті Клеопатри

Як і її бурхливе життя, смерть Клеопатри VII стала легендою. За легендою, цариця Нілу наклала на себе руки, змусивши гадюку (також відому як єгипетська кобра) вкусити її 10 або 12 серпня 30 року до н.е., після того, як зазнала нищівної поразки від римлян у морській останній війні Римської республіки.

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Є чимало теорій про те, як саме померла одна з найвизначніших та найвідоміших цариць Стародавнього Єгипту. IFLScience вирішило розібратися, що ж сталося насправді.

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Як померла Клеопатра за версією римських істориків?

Про смерть єгипетської цариці писали багато сучасних письменників. Багато з них стверджують, що причиною смерті було самогубство через укус змії, але дехто згадує про використання токсичної мазі або отрути, нанесеної шпилькою для волосся.

[ + – ] Гвідо Каньяччі "Смерть Клеопатри" Фото: Public Domain

Римський історик Діон Кассій (155-235 рр. н.е.) так описав цю смерть: "Ніхто достеменно не знає, як вона померла, бо єдиними слідами на її тілі були легкі порізи на руці".

Далі він пояснює: "Одні кажуть, що вона приклала до себе осу, яку принесли їй у глечику з водою або, можливо, заховали в якихось квітах. Інші стверджують, що вона змастила шпильку, якою зазвичай укладала волосся, якоюсь отрутою, що має властивість за звичайних обставин не завдавати тілу жодної шкоди, але при контакті навіть з краплею крові руйнує його дуже тихо і безболісно".

Як не дивно, але дві її служниці також померли одночасно, хоча досі не зрозуміло, як саме.

Вважається, що її любов, римський полководець Марк Антоній, заколов себе мечем, помилково вважаючи, що Клеопатра вже померла. Зрозумівши, що вона все ще жива, він спробував встати, але впав на землю в калюжі крові і помер на руках у Клеопатри.

Через це Клеопатра наклала на себе руки, а приречену пару поховали разом в одній гробниці.

Кассій закінчує оповідь: "Так Антоній і Клеопатра, які заподіяли багато зла як єгиптянам, так і римлянам, розпочали війну і зустріли свою смерть так, як я описав. Їх обох однаково забальзамували і поховали в одній гробниці".

Єгипетська Кобра: змія, яка вкусила Клеопатру

[ + – ] Це і є винуватець? Фото: Ghorayr/Wikimedia CC BY-SA 4.0

Звісно цілком ймовірно, що до цього має стосунок і гадюка. Вона ж єгипетська кобра (Ouraeus), одна з найотруйніших змій у Північній Африці. Її легко можна було знайти в місті Александрії, де за легендою і сталося самогубство.

Однак не менш правдивим те, що змія є символічною, покликаною зобразити Клеопатру як "екзотичну" спокусницю. Клеопатру неодноразово зображували сексуалізованою в мистецтві та медіа протягом століть, можливо, внаслідок її легендарного роману з римським полководцем Марком Антонієм. Через це дехто стверджує, що змія — поетичний прийом, підкреслений образ таємничої фатальної жінки з далекої країни.

Окрім цього, змію часто використовували як символ на короні фараонів. Мабуть, немає більшої іронії в тому, що вона використала цей символ власної влади, щоб покінчити з життям.

Де поховано Клеопатру?

Ще однією загадкою Клеопатри залишається місце поховання її тіла. Минуло понад 2 000 років, але гробницю Антонія і Клеопатри досі не знайдено. Оскільки немає жодних відомих фізичних останків Клеопатри, наразі не існує наукових методів, за допомогою яких можна було б з'ясувати причину її смерті.

А проте, деякі археологи вважають, що вони близькі до прориву та розгадки. У 2022 році команда виявила тунель довжиною 1 305 метрів на захід від Александрії, який, на їхню думку, може вести до гробниці Клеопатри. Однак поки таємниця гробниці залишається нерозгаданою.

Раніше Фокус писав, що насправді у Стародавньому Єгипті була не одна Клеопатра.