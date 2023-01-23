Ученые обнаружили самую раннюю известную серебряную валюту в Израиле: ей 3600 лет

Новое исследование древних серебряных кладов предполагает, что этот драгоценный металл использовали в качестве валюты в бронзовом веке, на сотни лет раньше, чем считали ученые.

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Ученые провели анализ недавно обнаруженных сокровищ в разных местах на территории Израиля, которые содержат кусочки серебра неправильной огранки. Новое исследование предполагает, что эти сокровища могут быть самой ранней известной серебряной валютой в данном регионе. Но прибыло это серебро с территории современной Турции и стран Европы, пишет Live Science.

Ученые пришли к выводу, что древние клады, которые содержат кусочки серебра относятся примерно к периоду между 1600 и 1550 годы до н.э. А значит, они использовались в качестве местной валюты на сотни лет раньше, чем другие подобные сокровища, найденные на территории современного Израиля.

Однако не все согласны с тем, что это новое открытие, а некоторые эксперты отмечают, что другие исследования уже показали, что серебряная валюта использовалась в этом регионе в эпоху среднего бронзового века.

"Мы считаем, что здесь в эпоху средней бронзы, когда происходило бурное строительство, местные правители расплачивались со строителями серебром. Возможно, рабочим платили согласованный вес серебра в соответствии с практикой, которая уже применялась в северном Леванте, регионе, где сейчас находятся Ливан и Сирия", — говорит Цилла Эшель из Университета Хайфы, Израиль.

По словам ученых, клады с серебром были обнаружены в разных частях Израиля, но рядом с ними не были найдены инструменты специалистов для обработки серебра. Поэтому ученые пришли к выводу, что эти сокровища использовались только для обмена, а не для создания других серебряных предметов.

[ + – ] Ученые пришли к выводу, что древние клады, которые содержат кусочки серебра относятся примерно к периоду между 1600 и 1550 годы до н.э. А значит, они использовались в качестве местной валюты на сотни лет раньше, чем другие подобные сокровища, найденные на территории современного Израиля Фото: Live Science

"Мы считаем, что серебро служило средством сравнения, поэтому, если бы вы хотели оценить свою пшеницу или свои ткани, вы бы оценили их в серебряных шекелях. Это была древняя мера веса, которая соответствует примерно 10 граммам", — говорит Эшель.

Ученые попытались определить происхождение этого серебра в найденных кладах с помощью химического анализа. Ученые пришли к выводу, что скорее всего серебро было доставлено с территории современной Турции или юго-восточной Европы.

Некоторые кусочки серебра были очень похожи на те, которые были найдены в захоронениях микенской культуры бронзового века в Греции.

Но Раз Клеттер из Хельсинкского университета, Финляндия, который занимается изучением древних экономик Ближнего Востока, считает это не новым открытием, ведь другие исследования уже показали, что серебряная валюта использовалась в этом регионе в эпоху среднего бронзового века.

"То, что эти клады с серебром были найдены без инструментов для их обработки, не обязательно говорит о том, что эти серебряные кусочки использовались для обмена в качестве древней валюты", — говорит Клеттер.

Как уже писал Фокус, впервые за последнее столетие ученые обнаружили в Египте 16-метровый свиток с текстами, которые должны были помочь умершему попасть на тот свет.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили в Египте необычную могилу ребенка, которого похоронили вместе со 142 собаками. Большинство животных были щенками, которые погибли в результате наводнения. Почему ребенок похоронен именно там, пока неизвестно.