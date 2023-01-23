Вчені виявили ранню відому срібну валюту в Ізраїлі: їй 3600 років

Нове дослідження стародавніх срібних скарбів припускає, що цей дорогоцінний метал використовували як валюту в бронзовому столітті, на сотні років раніше, ніж вважали вчені.

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Вчені провели аналіз нещодавно виявлених скарбів у різних місцях на території Ізраїлю, які містять шматочки срібла неправильного огранювання. Нове дослідження передбачає, що ці скарби можуть бути ранньою відомою срібною валютою в даному регіоні. Але прибуло це срібло із території сучасної Туреччини та країн Європи, пише Live Science.

Вчені дійшли висновку, що древні скарби, що містять шматочки срібла, належать приблизно до періоду між 1600 і 1550 роками до н.е. А отже, вони використовувалися як місцева валюта на сотні років раніше, ніж інші такі скарби, знайдені на території сучасного Ізраїлю.

Однак не всі згодні з тим, що це нове відкриття, а деякі експерти зазначають, що інші дослідження вже показали, що срібна валюта використовувалась у цьому регіоні в епоху середнього бронзового віку.

"Ми вважаємо, що тут в епоху середньої бронзи, коли відбувалося бурхливе будівництво, місцеві правителі розплачувалися з будівельниками сріблом. Можливо, робітникам платили узгоджену вагу срібла відповідно до практики, яка вже застосовувалася в північному Леванті, регіоні, де зараз знаходяться Ліван та Сирія", — Каже Цілла Ешель з Університету Хайфи, Ізраїль.

За словами вчених, скарби зі сріблом були виявлені в різних частинах Ізраїлю, але поряд з ними не знайшли інструменти фахівців для обробки срібла. Тому вчені дійшли висновку, що ці скарби використовувалися лише обміну, а чи не створення інших срібних предметів.

[ + – ] Вчені дійшли висновку, що древні скарби, що містять шматочки срібла, належать приблизно до періоду між 1600 і 1550 роками до н.е. А отже, вони використовувалися як місцева валюта на сотні років раніше, ніж інші подібні скарби, знайдені на території сучасного Ізраїлю Фото: Live Science

"Ми вважаємо, що срібло служило засобом порівняння, тому, якби ви хотіли оцінити свою пшеницю або свої тканини, ви оцінили б їх у срібних шекелях. Це був древній захід ваги, який відповідає приблизно 10 грамам", — каже Ешель.

Вчені спробували визначити походження цього срібла у знайдених скарбах за допомогою хімічного аналізу. Вчені дійшли висновку, що срібло було доставлено з території сучасної Туреччини або південно-східної Європи.

Деякі шматочки срібла були дуже схожі на ті, що були знайдені у похованнях мікенської культури бронзового віку у Греції.

Але Раз Клеттер з університету Гельсінкі, Фінляндія, який займається вивченням древніх економік Близького Сходу, вважає це не новим відкриттям, адже інші дослідження вже показали, що срібна валюта використовувалася в цьому регіоні в епоху середнього бронзового віку.

"Те, що ці скарби зі сріблом були знайдені без інструментів для їх обробки, не обов'язково свідчить про те, що ці срібні шматочки використовувалися для обміну як давня валюта", — говорить Клеттер.

Як уже писав Фокус, вперше за останнє століття вчені виявили в Єгипті 16-метровий сувій з текстами, які мали допомогти померлому потрапити на той світ.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили в Єгипті незвичну могилу дитини, яку поховали разом зі 142 собаками. Більшість тварин були цуценятами, які загинули внаслідок повені. Чому дитина похована саме там, поки невідомо.