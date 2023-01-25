"Блинчик из стекла". Путешественник заснял редкое явление в Шотландском нагорье (фото)

Во время прогулки мужчина случайно заметили круглый ледяной диск, который медленно вращался у подножья небольшого водопада.

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32-летний Дэн Браун из Дануна гулял вместе с отцом вдоль реки Манро, когда они наткнулись на редкое природное явление — у подножья небольшого водопада, на поверхности воды будто танцевал тонкий ледяной "блинчик", пишет Daily Mail.

По словам Брауна, они обнаружили ледяной диск в лощине на горе Бейн Бхуид, к югу от Лочан Шира и севернее от Ачадунана (Шотландия). Мужчина отмечает, что они с отцом отправились на велосипедную прогулку, однако видимость была такой, что большую часть прогулки им пришлось тащить велосипеды вдоль гидротрассы.

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После полутора часов пешей прогулки снег прекратился и туман начал рассеиваться. В этот момент путешественники приняли решение сделать привал и пополнить свои запасы чистой горной воды. Тогда-то они и заметили странный "танцующий" на поверхности воды ледяной диск.

По словам Брауна, ранее им с отцом никогда не доводилось видеть нечто подобное — круглый ледяной "блинчик" медленно вращался у подножья небольшого водопада. Путешественники отмечают, что в особенности их удивила идеальная форма круга, вращающегося в воде. Мужчины предположили, что, по-видимому, это какое-то редкое природное явление, а потому сделали несколько кадров.

[ + – ] Ледяной диск вращался у подножья водопада Фото: Dan Brown/SWNS

По данным Метеобюро, ледяные диски могут достигать от 20 до 200 см в диаметре и встречаются "относительно редко". Как правило, подобные "блинчики" встречаются в Балтийском море или у берегов Антарктиды, однако они также могут образоваться на Великих озерах в США и Канаде.

Исследователи отмечают, что подобные ледяные "блины" могут образоваться всего двумя способами, каждый из которых требует специфических условий. Например, в океанах, морях и ледяных озерах подобные круги образуются, когда волны ударяют образующиеся кусочки льда друг о друга, закругляя их края по мере того, как они замерзают и объединяются. Фактически на краях льдинок образуются небольшие обода из-за того, что брызги воды, появившиеся из-за ударов, также замерзают.

Однако существует и другой способ — ледяные "блинчики" также образуются, когда пена на реке начинает замерзать. По сути, пена соединяется и когда она втягивается в водоворот, начинает формироваться круглая форма. Ученые отмечают, что после кусочки замороженной пены и льда попадают на формирующийся диск, что в процессе увеличивает его размеры.

Любопытно, что несмотря на то, что ледяные "блины" визуально выглядят как твердые диски, они, как правило, довольно вязкие и ломкие, если попытаться их поднять. Однако, по словам ученых, при наличии определенных условий ледяные круги могут слипаться между собой и в итоге образовывают листовой лед, а еще в более суровых условиях, волны могут перемещать эти слои льда, образуя ледяные торосы (нагромождения льда).

Ранее Фокус писал о том, что глыба льда площадью 1550 км² откололась от шельфового ледника Антарктиды.