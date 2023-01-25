"Млинець зі скла". Мандрівник зняв рідкісне явище в Шотландському нагір'ї (фото)

Під час прогулянки чоловіки випадково помітили круглий крижаний диск, який повільно крутився біля підніжжя невеликого водоспаду.

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32-річний Ден Браун із Дануна гуляв разом із батьком вздовж річки Манро, коли вони натрапили на рідкісне природне явище — біля підніжжя невеликого водоспаду на поверхні води ніби танцював тонкий крижаний млинець, пише Daily Mail.

За словами Брауна, вони виявили крижаний диск у долині на горі Бейн Бхуїд, на південь від Лочан Шира та на північ від Ачадунана (Шотландія). Чоловік зазначає, що вони з батьком вирушили на велосипедну прогулянку, проте видимість була такою, що більшу частину прогулянки їм довелося тягнути велосипеди вздовж гідротраси.

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Після півтори години пішої прогулянки сніг припинився й туман почав розсіюватися. У цей момент мандрівники вирішили зробити привал і поповнити свої запаси чистої гірської води. Тоді вони й помітили на поверхні води дивний крижаний диск, що "танцював".

За словами Брауна, раніше їм із батьком ніколи не доводилося бачити щось подібне, — круглий крижаний млинець повільно обертався біля підніжжя невеликого водоспаду. Мандрівники відзначають, що особливо здивувала ідеальна форма кола, що оберталося у воді. Чоловіки припустили, що це, мабуть, якесь рідкісне природне явище, а тому зробили кілька кадрів.

[ + – ] Крижаний диск обертався біля підніжжя водоспаду Фото: Dan Brown/SWNS

За даними Метеобюро, крижані диски можуть досягати від 20 до 200 см у діаметрі та зустрічаються "порівняно рідко". Як правило, подібні "млинці" зустрічаються в Балтійському морі або біля берегів Антарктиди, проте вони також можуть утворитися на Великих озерах у США та Канаді.

Дослідники зазначають, що подібні крижані "млинці" можуть утворитися лише двома способами, кожен із яких потребує специфічних умов. Наприклад, в океанах, морях і крижаних озерах подібні кола утворюються, коли хвилі ударяють шматочки льоду, що утворюються, один об одного, закруглюючи їхні краї в міру того, як вони замерзають і об'єднуються. Фактично на краях крижинок утворюються невеликі обідки через те, що бризки води, які з'явилися через удари, також замерзають.

Однак існує й інший спосіб — крижані "млинці" також утворюються, коли піна на річці починає замерзати. По суті, піна з'єднується, і коли вона втягується у вир, починає формуватися кругла форма. Вчені відзначають, що потім шматочки замороженої піни та льоду потрапляють на диск, що формується, що в процесі збільшує його розміри.

Цікаво, що, незважаючи на те, що крижані млинці візуально нагадують тверді диски, вони, як правило, досить в'язкі та ламкі, якщо спробувати їх підняти. Однак, за словами вчених, за наявності певних умов крижані кола можуть злипатися між собою та в результаті утворювати листовий лід, а ще за суворіших умов хвилі можуть переміщувати ці шари льоду, утворюючи крижані тороси (нагромадження льоду).

Раніше Фокус писав про те, що брила льоду площею 1550 км відкололася від шельфового льодовика Антарктиди.