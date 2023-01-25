Огромная трещина в небе. Ученые ожидают скорое увеличение озоновой дыры над Антарктидой

Огромное количество воды, выброшенное в атмосферу Земли в результате катастрофического извержения вулкана, повлияет на защитный озоновый слой.

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Ученые считают, что в результате извержения подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, которое произошло в январе прошлого года, в стратосферу попало столько воды, что в этом или в следующем году озоновая дыра над Антарктидой, вероятно, увеличится, пишет Space.

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По словам ученых, из-за извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай количество воды в стратосфере, где находится озоновый слой, защищающий планету от вредного ультрафиолетового излучения, увеличилось на 10%. Эта вода вызвала значительное охлаждение стратосферы и поэтому данный процесс грозит значительному увеличению озоновой дыры в южных широтах.

"Более низкие температуры в стратосфере ускоряют процесс деградации озона. Когда здесь очень холодно, то появляются стратосферные облака, которые обеспечивают подходящую химическую среду для процветания веществ на основе хлора, которые были запрещены в 1989 году, но все еще задерживаются в воздухе высоко над планетой, разрушая озон. То есть озоновая дыра над Антарктидой расширяется", — говорит глава Европейской службы мониторинга атмосферы Copernicus Винсент Анри Пьюч.

[ + – ] Ученые считают, что в результате извержения подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, которое произошло в январе прошлого года, в стратосферу попало столько воды, что в этом или в следующем году озоновая дыра над Антарктидой, вероятно, увеличится Фото: Daily Mail

Озоновая дыра над Антарктидой появляется во время полярной зимы, особенно в июле и августе, но затем приходит полярное лето, и озоновая дыра начинает закрываться и обычно исчезает к концу ноября. По словам Пола Ньюмана из Центра космических полетов NASA имени Годдарда, в прошлом году извержение вулкана не произвело значительного влияния на озоновую дыру над Антарктидой. Но такое влияние может быть заметно в этом или в следующем году.

[ + – ] В прошлом году извержение вулкана не произвело значительного влияния на озоновую дыру над Антарктидой. Но такое влияние может быть заметно в этом или в следующем году Фото: Copernicus Atmosphere Monitoring Service/ECMWF

"Конечно есть шанс, что атмосферная циркуляция не позволит вредным веществам сильно разрушить озоновый слой и расширить озоновую дыру, но это может все же случиться", — говорит Ньюман.

В то же время, согласно недавнему отчету ученых озоновый слой, который расположен на высоте от 15 до 35 км над поверхностью планеты все же постепенно восстанавливается. После запрета выбросов вредных химических веществ в атмосферу еще в 1987 году это процесс идет медленно, но верно. Ученые даже считают, что полностью озоновый слой восстановится уже в начале 2040-х годов. Но озоновая дыра над Антарктидой все же не исчезнет до начала 2060-х годов.

[ + – ] Согласно недавнему отчету ученых озоновый слой, который расположен на высоте от 15 до 35 км над поверхностью планеты все же постепенно восстанавливается. После запрета выбросов вредных химических веществ в атмосферу еще в 1987 году это процесс идет медленно, но верно Фото: ScienceAlert

Фокус уже писал о том, что по прогнозам ученых озоновый слой полностью восстановится к 2066 году, но есть одно условие. Исследователи уверены, что глобального потепления и резкого изменения климата удастся избежать.

Как показывают исследования, озоновая дыра над Антарктидой все еще может достигать значительных размеров и сохраняться в течение длительного времени каждый год. Например, за последние три года она имела слишком большой размер и теперь она может стать еще больше, благодаря извержению знаменитого вулкана.

Ученые предполагают, что на изменение размера озоновой дыры влияет в том числе и изменение климата на планете.

Хотя озоновая дыра над Антарктидой в этом году может стать еще больше, чем в предыдущие три года, ученые уверены, что в более долгосрочной перспективе она все же будет уменьшаться.

Как уже писал Фокус, извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, было уникальным как по своей величине, так и по скорости, а также по диапазону создаваемых им быстро движущихся гравитационных и атмосферных волн.

Фокус уже писал, что 2 года назад озоновая дыра над Антарктидой установила 13-й рекорд по своим размерам с 1979 года.