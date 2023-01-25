Величезна тріщина в небі. Вчені очікують на швидке збільшення озонової діри над Антарктидою

Величезна кількість води, викинута в атмосферу Землі внаслідок катастрофічного виверження вулкана, вплине на озоновий захисний шар.

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Учені вважають, що внаслідок виверження підводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, яке сталося в січні минулого року, в стратосферу потрапило стільки води, що в цьому чи наступному році озонова діра над Антарктидою, ймовірно, збільшиться, пише Space.

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За словами вчених, через виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай кількість води в стратосфері, де знаходиться озоновий шар, що захищає планету від шкідливого ультрафіолетового випромінювання, збільшилася на 10%. Ця вода викликала значне охолодження стратосфери і тому цей процес загрожує значному збільшенню озонової діри у південних широтах.

"Нижчі температури в стратосфері прискорюють процес деградації озону. Коли тут дуже холодно, то з'являються стратосферні хмари, які забезпечують відповідне хімічне середовище для процвітання речовин на основі хлору, які були заборонені в 1989 році, але все ще затримуються в повітрі високо над планетою, руйнуючи озон. Тобто озонова діра над Антарктидою розширюється", — говорить голова Європейської служби моніторингу атмосфери Copernicus Вінсент Анрі П'юч.

[ + – ] Учені вважають, що внаслідок виверження підводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, яке сталося в січні минулого року, в стратосферу потрапило стільки води, що в цьому чи наступному році озонова діра над Антарктидою, ймовірно, збільшиться Фото: Daily Mail

Озонова діра над Антарктидою з'являється під час полярної зими, особливо в липні та серпні, але потім настає полярне літо, й озонова діра починає закриватися і зазвичай зникає до кінця листопада. За словами Пола Ньюмана з Центру космічних польотів NASA імені Годдарда, в минулому році виверження вулкана не справило значного впливу на озонову діру над Антарктидою. Але такий вплив може бути помітним у цьому чи наступному році.

[ + – ] У минулому році виверження вулкана не справило значного впливу на озонову діру над Антарктидою. Але такий вплив може бути помітним у цьому чи наступному році Фото: Copernicus Atmosphere Monitoring Service/ECMWF

"Звичайно є шанс, що атмосферна циркуляція не дозволить шкідливим речовинам сильно зруйнувати озоновий шар і розширити озонову діру, але це може все ж таки статися", — говорить Ньюман.

У той же час, згідно з нещодавнім звітом учених озоновий шар, який розташований на висоті від 15 до 35 км над поверхнею планети все ж таки поступово відновлюється. Після заборони викидів шкідливих хімічних речовин у повітря ще в 1987 році цей процес іде повільно, але правильно. Вчені навіть вважають, що повністю озоновий прошарок відновиться вже на початку 2040-х років. Але озонова діра над Антарктидою все ж таки не зникне до початку 2060-х років.

[ + – ] Згідно з нещодавнім звітом учених озоновий шар, який розташований на висоті від 15 до 35 км над поверхнею планети все ж таки поступово відновлюється. Після заборони викидів шкідливих хімічних речовин в атмосферу ще в 1987 році цей процес відбувається повільно, але правильно Фото: ScienceAlert

Фокус уже писав про те, що, за прогнозами вчених, озоновий шар повністю відновиться до 2066 року, але є одна умова. Дослідники впевнені, що глобального потепління та різкої зміни клімату вдасться уникнути.

Як показують дослідження, озонова діра над Антарктидою все ще може досягати значних розмірів і зберігатися протягом тривалого часу щороку. Наприклад, за останні три роки вона мала занадто великий розмір і тепер вона може стати ще більшою завдяки виверженню знаменитого вулкана.

Учені припускають, що на зміну розміру озонової діри впливає зокрема й зміна клімату планети.

Хоча озонова діра над Антарктидою у цьому році може стати ще більшою, ніж у попередні три роки, вчені впевнені, що в більш довгостроковій перспективі вона все ж таки зменшуватиметься.

Як уже писав Фокус, виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, було унікальним як за своєю величиною, так і за швидкістю, а також за діапазоном гравітаційних та атмосферних хвиль, що ним швидко рухаються.

Фокус уже писав, що 2 роки тому озонова діра над Антарктидою встановила 13-й рекорд за своїми розмірами з 1979 року.