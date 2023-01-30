Небезопасно для всех: скрытый риск экстракта зеленого чая

Последние исследования заставят задуматься о том, чтобы заменить этот привычный и приятный напиток на что-то другое. Влияние, которое он оказывает на здоровье не так уж и однозначно положительно.

Related video

Согласно недавнему исследованию, хотя прием высоких доз экстракта зеленого чая в течение длительного периода может обеспечить некоторую защиту от рака, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета 2 типа, он также может вызвать повреждение печени у небольшой группы людей, пишет SciTechDaily.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

Исследование Школы медицинских профессий Рутгерса (ШМПР) дает первую твердую подсказку: два генетических варианта, которые предсказывают некоторые группы риска.

"Научиться предсказывать, у кого будет повреждение печени, потенциально важно, потому что появляется все больше доказательств того, что высокие дозы экстракта зеленого чая могут иметь значительную пользу для здоровья только тех людей, которые могут безопасно его принимать и усваивать", — сказал Хамед Самават, старший автор исследования и доцент наук о питании в ШМПР.

Используя данные Миннесотского исследования зеленого чая, большого исследования влияния зеленого чая на рак молочной железы, исследовательская группа изучила, были ли люди с определенными генетическими вариациями чаще подвержены признакам стресса печени после года употребления 843 миллиграммов преобладающего антиоксиданта в зеленом чае, катехина, называемого галлатом эпигаллокатехина (EGCG).

Исследователи под руководством Лауры Акосты выбрали две рассматриваемые генетические вариации, поскольку каждая из них контролирует синтез фермента, расщепляющего EGCG. Годовое плацебо-контролируемое исследование включало более 1000 женщин в постменопаузе и собирало данные через 3, 6, 9 и 12 месяцев.

Анализ, проведенный исследователями, показал, что ранние признаки повреждения печени были несколько более распространены, чем обычно, у женщин с одной вариацией в генотипе катехол-О-метилтрансферазы (COMT) и сильно предсказуемы вариацией уридин-5'-дифосфо-глюкуронозилтрансферазы 1A4 (UGT1A4) генотипа.

В среднем у участников с генотипом UGT1A4 был высоким риск роста уровня фермента, который указывает на стресс печени, в то время как у участников с генотипом с низким уровнем риска тот же фермент увеличился гораздо меньше.

"Мы все еще далеки от того, чтобы предсказать, кто может безопасно принимать высокие дозы экстракта зеленого чая. Вариации одного генотипа не полностью объясняют различия в изменениях ферментов печени у участников исследования. Полное объяснение, вероятно, включает ряд различных генетических вариаций и, возможно, ряд негенетических факторов", — сказал Самават.

"Тем не менее, — продолжил Самават, — мы действительно думаем, что нашли важную часть головоломки и сделали шаг к прогнозированию того, кто может безопасно пользоваться любыми преимуществами для здоровья, которые обеспечивают высокие уровни потребления зеленого чая".

Ранее Фокус писал о том, как зеленый чай помогает при метаболическом синдроме. Метаболический синдром — это медицинский термин, обозначающий сочетание диабета, высокого кровяного давления (гипертонии) и ожирения.