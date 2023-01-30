Небезпечно для всіх: прихований ризик екстракту зеленого чаю

Останні дослідження змусять задуматися про те, щоб замінити цей звичний та приємний напій на щось інше. Вплив, який він виявляє на здоров'я, не так вже й однозначно позитивний.

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Згідно з недавнім дослідженням, хоча прийом високих доз екстракту зеленого чаю протягом тривалого періоду може забезпечити деякий захист від раку, серцево-судинних захворювань, ожиріння та діабету 2 типу, він також може спричинити пошкодження печінки у невеликої групи людей, пише SciTechDaily.

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Дослідження Школи медичних професій Рутгерса (ШМПР) дає першу тверду підказку: два генетичні варіанти, які передбачають деякі групи ризику.

"Навчитися передбачати, хто матиме пошкодження печінки, потенційно важливо, тому що з'являється все більше доказів того, що високі дози екстракту зеленого чаю можуть мати значну користь для здоров'я тільки тих людей, які можуть безпечно його приймати та засвоювати", — сказав Хамед Самават, старший автор дослідження та доцент наук про харчування в ШМПР.

Використовуючи дані Міннесотського дослідження зеленого чаю, великого дослідження впливу зеленого чаю на рак молочної залози, дослідницька група вивчила, чи були люди з певними генетичними варіаціями частіше схильні до ознак стресу печінки після року вживання 843 міліграмів переважаючого антиоксиданту в зеленому чаї, катехіну, який називається ґаллат епіґаллокатехіну (EGCG).

Дослідники під керівництвом Лаури Акости вибрали дві генетичні варіації, оскільки кожна з них контролює синтез ферменту, що розщеплює EGCG. Річне плацебо-контрольоване дослідження включало понад 1000 жінок у постменопаузі та збирало дані через 3, 6, 9 та 12 місяців.

Аналіз, проведений дослідниками, показав, що ранні ознаки пошкодження печінки були дещо поширенішими, ніж зазвичай, у жінок з однією варіацією в генотипі катехол-О-метилтрансферази (COMT) і сильно передбачувані варіацією уридин-5'-дифосфо-глюкуронозилтрансферази 1A4 (UGT1A) генотипу.

У середньому в учасників з генотипом UGT1A4 був високим ризик росту рівня ферменту, який вказує на стрес печінки, тоді як у учасників з генотипом з низьким рівнем ризику той же фермент збільшився значно менше.

"Ми все ще далекі від того, щоб передбачити, хто може безпечно приймати високі дози екстракту зеленого чаю. Варіації одного генотипу не повністю пояснюють відмінності у змінах ферментів печінки в учасників дослідження. Повне пояснення, ймовірно, включає низку різних генетичних варіацій і, можливо, низку негенетичних факторів", — сказав Самават.

"Проте, — продовжив Самават, — ми справді думаємо, що знайшли важливу частину головоломки і зробили крок до прогнозування того, хто може безпечно користуватися будь-якими перевагами для здоров'я, які забезпечують високі рівні споживання зеленого чаю".

Раніше Фокус писав про те, як зелений чай допомагає при метаболічному синдромі. Метаболічний синдром — це медичний термін, що означає поєднання діабету, високого кров'яного тиску (гіпертонії) та ожиріння.