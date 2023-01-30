Первая в мире уничтоженная болезнь без лекарств и вакцин: скоро мир забудет про дракункулез

Различные системы здравоохранения не стоят на месте и небольшими шагами ведут нас в более здоровое будущее. Одним таким серьезным шагом скоро станет окончательное уничтожение болезни дракункулез.

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Человечество во второй раз стоит на пороге искоренения очередного инфекционного заболевания: дракункулеза. Этот тропический паразит поразил миллионы людей в 1980-х годах, но последние предварительные данные показывают, что в 2022 году во всем мире было зарегистрировано всего 13 случаев заболевания людей, пишет IflScience.

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Недавно исследователи сообщили о рекордно низком числе случаев дракункулеза. Из 13 задокументированных случаев шесть были зарегистрированы в Чаде, пять случаев — в Южном Судане, один — в Эфиопии и один — в Центральноафриканской Республике. Цифра за 2022 год на 13 процентов меньше, чем в 2021 году, когда было зарегистрировано 15 случаев. Это следует за постепенным сокращением случаев заболевания, наблюдавшимся в предыдущие годы: 27 случаев заболевания людей в 2020 году и 54 случая в 2019 году.

Число случаев в настоящее время является предварительным и будет официально подтверждено в марте 2023 года. Но предполагается, что мы ближе, чем когда-либо, к искоренению этого заболевания у людей. Если это будет достигнуто, это будет второе инфекционное заболевание человека, ликвидированное после оспы.

"Мы воодушевлены тем, что искоренение этой болезни может быть достигнуто в ближайшее время", — говорится в заявлении бывшего президента США Джимми Картера, который вместе со своей женой Розалин Картер основал Центр Картера в 1982 году.

Болезнь дракункулеза, также известная как дракункулез, представляет собой паразитарную инфекцию, вызванную дракункулезным червем Dracunculus medinensis. Заболевание вызывает самка этого вида, которая может достигать 100 сантиметров в длину.

Люди заражаются паразитом при употреблении зараженной воды. В рамках жизненного цикла червей личинки дракункулеза заражают крошечных ракообразных или веслоногих, также называемых водяными блохами, которые живут в пресной воде. Если люди выпьют загрязненную воду, дафния будет расщеплена желудочной кислотой, освобождая личинки червей в кишечнике.

Затем они проникают через стенку кишечника и мигрируют под кожные ткани, пока не достигнут точки выхода, часто на голени или ступнях. Здесь червь останется зарывшимся под кожу, вызывая большой волдырь, который в конечном итоге лопнет через 10–14 месяцев, выпустив червя и сотни тысяч личинок.

Хотя это заболевание редко приводит к летальному исходу, оно может быть чрезвычайно опасным и может вывести человека из строя на несколько недель или месяцев. Наряду с болезненным волдырем люди могут чувствовать себя плохо, сталкиваясь с лихорадкой, рвотой, диареей и головокружением.

Не существует лекарств или вакцин, которые можно использовать для лечения или профилактики дракункулеза. Это означает, что эта болезнь, в отличие от оспы, будет первой в истории уничтоженной без помощи вакцины или лекарства.

Ее потенциальное искоренение стало возможным благодаря обширным программам органов здравоохранения, таких как Всемирная организация здравоохранения. Наряду с повышением осведомленности населения и просвещением по этой проблеме также были предприняты огромные усилия по мониторингу инфекций, фильтрации питьевой воды и защите источников воды от загрязнения.

Эти усилия оказались невероятно успешными. В середине 1980-х годов было зарегистрировано около 3,5 миллионов случаев заболевания дракункулезом в 20 разных странах, а сейчас количество случаев приближается к нулю. Спустя долгие годы борьбы с болезнью на многих фронтах, конец близок.

"Мы продолжаем изучать способы победить и предотвратить эту заразу. Члены сообщества, министерства здравоохранения и наши партнеры работают с нами над внедрением эффективных мер, включая исследования для поиска инновационных решений. Мы не остановимся, пока не исчезнет последний дракункулез", — добавил Адам Вайс, директор программы ликвидации дракункулеза.

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