Перша у світі знищена хвороба без ліків і вакцин: скоро світ забуде про дракункульоз

Різні системи охорони здоров'я не стоять на місці й невеликими кроками ведуть нас у здоровіше майбутнє. Одним таким серйозним кроком незабаром стане остаточне знищення хвороби дракункульоз.

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Людство вдруге стоїть на порозі викорінення чергового інфекційного захворювання: дракункульозу. Цей тропічний паразит уразив мільйони людей у 1980-х роках, але останні попередні дані показують, що в 2022 році в усьому світі було зареєстровано лише 13 випадків захворювання людей, пише IflScience.

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Нещодавно дослідники повідомили про рекордно низьку кількість випадків дракункульозу. З 13 задокументованих випадків шість було зареєстровано в Чаді, п'ять випадків — у Південному Судані, один — в Ефіопії та один — у Центральноафриканській Республіці. Цифра за 2022 рік на 13 відсотків менша, ніж у 2021 році, коли було зареєстровано 15 випадків. Це слідує за поступовим скороченням випадків захворювання, що спостерігалося у попередні роки: 27 випадків захворювання людей у 2020 році та 54 випадки у 2019 році.

Кількість випадків наразі є попередньою і буде офіційно підтверджена в березні 2023 року. Але передбачається, що ми ближчі, ніж будь-коли, до викорінення цього захворювання у людей. Якщо цього буде досягнуто, це буде друге інфекційне захворювання людини, ліквідоване після віспи.

"Ми надихнуті тим, що викорінення цієї хвороби може бути досягнуто найближчим часом", — йдеться у заяві колишнього президента США Джиммі Картера, який разом зі своєю дружиною Розалін Картер заснував Центр Картера в 1982 році.

Хвороба дракункульозу, також відома як дракункульоз, є паразитарною інфекцією, викликаною дракункульозним черв'яком Dracunculus medinensis. Захворювання викликає самка цього виду, яка може досягати 100 сантиметрів завдовжки.

Люди заражаються паразитом під час вживання зараженої води. У межах життєвого циклу черв'яків личинки дракункульоза заражають крихітних ракоподібних або веслоногих, також званих водяними блохами, які живуть у прісній воді. Якщо люди вип'ють забруднену воду, дафнія буде розщеплена шлунковою кислотою, звільняючи личинки хробаків у кишечнику.

Потім вони проникають через стінку кишечника і мігрують під шкірні тканини, доки досягнуть точки виходу, часто на гомілки чи ступнях. Тут черв'як залишиться заривається під шкіру, викликаючи великий пухир, який зрештою лусне через 10-14 місяців, випустивши черв'яка і сотні тисяч личинок.

Хоча це захворювання рідко призводить до смерті, воно може бути надзвичайно небезпечним і може вивести людину з ладу на кілька тижнів або місяців. Разом із хворобливим пухирем люди можуть почуватися погано, стикаючись з лихоманкою, блювотою, діареєю і запамороченням.

Не існує ліків або вакцин, які можна використовувати для лікування або профілактики дракункульозу. Це означає, що ця хвороба, на відміну від віспи, буде першою в історії знищеною без допомоги вакцини чи ліків.

Її потенційне викорінення стало можливим завдяки широким програмам органів охорони здоров'я, таким як Всесвітня організація охорони здоров'я. Разом із підвищенням поінформованості населення і просвітництвом із цієї проблеми також були докладені величезні зусилля щодо моніторингу інфекцій, фільтрації питної води та захисту джерел води від забруднення.

Ці зусилля виявилися надзвичайно успішними. У середині 1980-х років було зареєстровано приблизно 3,5 мільйони випадків захворювання на дракункульоз у 20 різних країнах, а зараз кількість випадків наближається до нуля. Через довгі роки боротьби з хворобою на багатьох фронтах кінець близький.

"Ми продовжуємо вивчати способи перемогти і запобігти цій заразі. Члени спільноти, міністерства охорони здоров'я і наші партнери працюють з нами над впровадженням ефективних заходів, враховуючи дослідження для пошуку інноваційних рішень. Ми не зупинимося, доки не зникне останній дракункульоз", — додав Адам Вайс, директор програми ліквідації дракункульозу.

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