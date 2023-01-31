Зачем людям сны: ученые считают, что без них никак не обойтись

Люди проводят треть своей жизни во сне или пытаясь заснуть. Но что стоит за малоизученным, но таким загадочным элементом сна как сновидение.

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Лишение сна может привести к различным когнитивным расстройствам, таким как депрессивное настроение, нарушение речи, снижение бдительности, внимательности и способности учиться или запоминать вещи, пишет Psy Post. Сон необходим для нашего физиологического и психологического благополучия, поскольку он позволяет нам перезарядиться за ночь, чтобы встретить новый день с неповрежденными когнитивными способностями. Итак, понятно, что спать необходимо. Но необходимо ли видеть сны? Что вообще такое сновидение? И что еще более важно, что происходит с нашим мозгом, когда мы видим сны?

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Сновидение можно определить, как "субъективный опыт во время сна", доступное только сновидцу после пробуждения. Все видят сны, даже если не помнят, что это было. Во время среднего 8-часового сна мы видим сны примерно 2 часа из этого времени! Сновидения в основном происходят во время быстрой фазы сна (БФС), но в ограниченной степени они также могут иметь место во время медленного сна. Во время БФС мышцы рук и ног временно парализуются, в то время как глаза быстро двигаются из стороны в сторону, а дыхание, частота сердечных сокращений и мозговая активность увеличиваются почти до уровня бодрствования. Эти особенности побудили исследователей охарактеризовать быстрый сон как "метаболически бодрствующий мозг в парализованном теле".

Наши сны не отделены от нейронной активности, так что они не существуют в вакууме — на самом деле они очень сильно отражают внутреннюю работу мозга. Модальности восприятия, которые доминируют в нашем состоянии бодрствования, также присутствуют в большинстве сновидений; подумайте, каким образом сны имеют тенденцию быть яркими, с цветом, формой и движением и содержать элементы, с которыми мы хорошо знакомы, такие как люди, места или животные. Сны содержат звуки, такие как речь или разговор, а иногда могут включать тактильные ощущения, такие как удовольствие, боль, запах и вкус. Очевидно, переживания в сновидениях не являются чуждыми абстракциями, лишенными чувственной субстанции, они видимы, слышимы и осязаемы.

Эти сходства между сном и бодрствованием также отражаются в нейрофизиологических сходствах. Электроэнцефалограмма (ЭЭГ), которая отслеживает электрическую активность мозга, выявляет сходные состояния в активном бодрствующем мозге и в фазе быстрого сна. Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) показала, что глобальный метаболизм мозга в фазе быстрого сна сравним с метаболизмом во время бодрствования. Существует также согласованность между когнитивной и нервной организацией сна и бодрствования — например, люди с нарушенным восприятием лиц вовсе не видят лица во сне. И особенности детских снов аналогичны их когнитивному развитию в бодрствующем состоянии. Изучая нейроанатомию быстрого сна, исследователи смогли отследить относительное увеличение и уменьшение активности нейронов. Удивительно, что параллельно с яркими зрительными образами во сне сильно активизируется зрительная кора, отвечающая за обработку визуальной информации.

Большую часть времени во сне нам не хватает произвольного контроля; вещи просто случаются, и мы движемся вместе с разворачивающимися событиями. Это может быть функцией правой нижней теменной коры, которая деактивируется во время быстрого сна, области мозга, которая недавно была связана со свободой воли или волей бодрствования. Мы также испытываем измененное рефлексивное мышление, так что мы принимаем абсурдные события как истину — например, раскачивание с Луны или невозможные резкие переходы от одной сцены сна к другой. Во сне мы часто ощущаем неуверенность во времени и пространстве или личности персонажей, которые приходят и уходят. Это может быть следствием дезактивации в различных областях мозга, таких как дорсолатеральная префронтальная кора, во время быстрого сна. На самом деле деактивация префронтальной коры связана с пониженным самосознанием при работе с высокосенсорными переживаниями во время бодрствования.

Некоторые наши сны эмоциональны, мы чувствуем то, о чем мечтаем, будь то страх, тревога или радость. Неудивительно, что быстрый сон связан с повышенной активацией миндалевидного тела и передней поясной коры. Эти структуры мозга задействованы в формировании эмоций и их регуляции, а также в активации реакций "бей или беги". Однако примерно в 25% быстрого сна эмоции отсутствуют — даже в ситуациях, которые мы обычно чувствуем, если сталкиваемся с ними во время бодрствования. И мы редко испытываем плохое настроение (например, грусть или чувство вины), что может быть следствием сниженного самосознания.

Мы не всегда помним наши сны после пробуждения. Воспроизведение снов имеет тенденцию быть лучшим после быстрого пробуждения и может варьироваться от человека к человеку. Такие факторы, как личность, продолжительность сна и зрительная память, связаны с запоминанием снов. Несколько исследований даже указывают на половые различия, обнаружив, что женщины вспоминают свои сны чаще, чем мужчины.

Некоторые исследователи предполагают, что необходимость видеть сновидения находится наравне с потребностью во сне. Они утверждают, что сновидения обладают исцеляющими свойствами и уменьшают остроту болезненных эмоциональных переживаний наяву. Сновидение обеспечивает безопасную среду для повторной обработки расстраивающих воспоминаний и достижения эмоциональных решений, когда мы просыпаемся на следующий день. Вполне может быть, что эволюционная функция сновидений — это психологическое экспресс-лечение.

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