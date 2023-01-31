Навіщо людям сни: вчені вважають, що без них ніяк не обійтися

Люди проводять третину свого життя уві сні чи намагаючись заснути. Але що стоїть за маловивченим, але таким загадковим елементом сну як сновидіння.

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Позбавлення сну може призвести до різних когнітивних розладів, таких як депресивний настрій, порушення мовлення, зниження пильності, уважності й здатності вчитися або запам'ятовувати речі, пише Psy Post. Сон необхідний для нашого фізіологічного та психологічного благополуччя, оскільки він дозволяє нам перезарядитися за ніч, щоб зустріти новий день із неушкодженими когнітивними здібностями. Отже, зрозуміло, що треба спати. Але чи потрібно бачити сни? Що взагалі таке сновидіння? І, що важливіше, що відбувається з нашим мозком, коли ми бачимо сни?

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Сновидіння можна визначити як "суб'єктивний досвід під час сну", доступний тільки сновидцю після пробудження. Усі бачать сни, навіть якщо не пам'ятають, що це було. Під час середнього 8-годинного сну ми бачимо сни приблизно 2:00 з цього часу! Сновидіння в основному відбуваються під час швидкої фази сну (ШФС), але в обмеженій мірі вони також можуть відбуватися під час повільного сну. Під час ШФС м'язи рук і ніг тимчасово паралізуються, тоді як очі швидко рухаються з боку в бік, а дихання, частота серцевих скорочень і мозкова активність збільшуються майже до рівня неспання. Ці особливості спонукали дослідників охарактеризувати швидкий сон як "метаболічно пильний мозок у паралізованому тілі".

Наші сни не відокремлені від нейронної активності, тому вони не існують у вакуумі — насправді вони дуже відбивають внутрішню роботу мозку. Модальності сприйняття, які домінують у нашому стані неспання, також є в більшості сновидінь; подумайте, як сни мають тенденцію бути яскравими, з кольором, формою та рухом і містити елементи, з якими ми добре знайомі, такі як люди, місця чи тварини. Сни містять звуки, такі як мовлення чи розмова, інколи ж можуть включати тактильні відчуття, такі як задоволення, біль, запах і смак. Очевидно, переживання в сновидіннях є чужими абстракціями, позбавленими чуттєвої субстанції, вони видимі, чутні та відчутні.

Ці подібності між сном і неспанням також відбиваються в нейрофізіологічних подібності. Електроенцефалограма (ЕЕГ), яка відстежує електричну активність мозку, виявляє подібні стани в активному мозку, що не спить, і у фазі швидкого сну. Позитронно-емісійна томографія (ПЕТ) показала, що глобальний метаболізм мозку у фазі швидкого сну можна порівняти з метаболізмом під час неспання. Існує також узгодженість між когнітивною та нервовою організацією сну та неспання — наприклад, люди з порушеним сприйняттям облич зовсім не бачать обличчя уві сні. І особливості дитячих снів аналогічні до їхнього когнітивного розвитку в стані неспання. Вивчаючи нейроанатомію швидкого сну, дослідники змогли відстежити відносне збільшення та зменшення активності нейронів. Дивно, що паралельно з яскравими зоровими образами уві сні сильно активізується зорова кора, яка відповідає за обробку візуальної інформації.

Більшість часу уві сні нам не вистачає довільного контролю; речі просто трапляються, і ми рухаємося разом із подіями, що розгортаються. Це може бути функцією правої нижньої тім'яної кори, яка деактивується під час швидкого сну, області мозку, яка нещодавно була пов'язана зі свободою волі або волею неспання. Ми також відчуваємо змінене рефлексивне мислення, тому ми приймаємо абсурдні події як істину — наприклад, розгойдування з Місяця або неможливі різкі переходи від однієї сцени сну до іншої. Уві сні ми часто відчуваємо невпевненість у часі та просторі чи особистості персонажів, які приходять і йдуть. Це може бути наслідком дезактивації в різних галузях мозку, таких як дорсолатеральна префронтальна кора під час швидкого сну. Насправді деактивація префронтальної кори пов'язана зі зниженою самосвідомістю під час роботи з високосенсорними переживаннями під час неспання.

Деякі наші сни емоційні, ми відчуваємо те, про що мріємо, хай-то буден страх, тривога чи радість. Не дивно, що швидкий сон пов'язаний із підвищеною активацією мигдалеподібного тіла та передньої поясної кори. Ці структури мозку задіяні у формуванні емоцій і їх регуляції, а також активації реакцій "бий або біжи". Однак приблизно у 25% швидкого сну емоції відсутні — навіть у ситуаціях, які ми зазвичай відчуваємо, якщо стикаємося з ними під час неспання. І ми рідко відчуваємо поганий настрій (наприклад, сум чи почуття провини), що може бути наслідком зниженої самосвідомості.

Ми не завжди пам'ятаємо наші сни після пробудження. Відтворення снів має тенденцію бути кращим після швидкого пробудження та може змінюватися від людини до людини. Такі чинники як особистість, тривалість сну та зорова пам'ять пов'язані із запам'ятовуванням снів. Декілька досліджень навіть вказують на статеві відмінності, виявивши, що жінки згадують свої сни частіше, ніж чоловіки.

Деякі дослідники припускають, що необхідність бачити сновидіння перебуває нарівні з потребою сну. Вони стверджують, що сновидіння мають цілющі властивості й зменшують гостроту хворобливих емоційних переживань наяву. Сновидіння забезпечує безпечне середовище для повторної обробки спогадів і досягнення емоційних рішень, коли ми прокидаємося наступного дня. Цілком можливо, що еволюційна функція сновидінь — це психологічне експрес-лікування.

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