Помогут гены долгожителей. Ученые выяснили, как отсрочить старение человеческого сердца

Результаты исследования подтверждают, что здоровый мутантный ген может обратить вспять снижение сердечной деятельности у пожилых людей.

Related video

Гены людей, которые доживают до 100 лет, могут однажды помочь другим дольше оставаться здоровыми, согласно новому захватывающему исследованию, пишет Neoscope.

Группа британских и итальянских исследователей обнаружила, что особый мутировавший ген у долгожителей, доживших до своего столетнего возраста, можно использовать, чтобы помочь людям с сердечной недостаточностью повернуть время вспять на десять лет и таким образом "омолодить сердце", как подробно описано в новаторском исследовании.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Основываясь на открытии в 2018 году связанного с долголетием гена, известного как BPIFB4, исследователи провели эксперименты на клетках человека в пробирках, а затем на мышах, чтобы увидеть, способны ли гены повернуть биологические часы вспять при искусственном внедрении, вместо их привычного унаследования. Они обнаружили, что его введение в поврежденные клетки может остановить и даже обратить вспять старение сердца.

"Обнаружено, что клетки пожилых пациентов, в частности те, которые поддерживают строительство новых кровеносных сосудов, называемые "перицитами", менее эффективны и стареют, — сказала Моника Каттанео, исследователь из Италии. Добавив ген/белок долголетия в пробирку, мы наблюдали процесс омоложения сердца: сердечные клетки пожилых пациентов с сердечной недостаточностью возобновили нормальное функционирование, доказав свою эффективность в построении новых кровеносных сосудов."

Исследователи также обнаружили, что в некоторых клетках вовсе снижена работа гена, а следовательно, и белка BPIFB4. Другими словами, люди, у которых есть склонность к проблемам с сердцем, могут на самом деле не иметь этого ключевого белка долголетия.

Как отмечает профессор Бристольского университета и соавтор Паоло Мадеду, эти результаты свидетельствуют о том, что введение белка в клетки пациентов с проблемами сердца может быть альтернативой генной терапии, которая пусть и является многообещающим направлением лечения, все еще несет ряд сопутствующих рисков, в том числе возможность развития рака.

"Наши результаты подтверждают, что здоровый мутантный ген может обратить вспять снижение сердечной деятельности у пожилых людей, — сказал Мадеду в пресс-релизе. Теперь мы заинтересованы в том, чтобы определить, может ли также работать введение белка долголетия вместо гена".

Очевидно, что для совершенствования такого потенциального лечения потребуется много лет, но, тем не менее, это может стать огромной победой в войне с сердечными заболеваниями и продлить жизнь людей на многие годы.

Ранее Фокус писал про основные условия долголетия. Эксперты прогнозируют, что число долгожителей, доживших до 100 лет и более, будет продолжать расти в ближайшие десятилетия.