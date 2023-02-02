Допоможуть гени довгожителів. Вчені з'ясували, як відтермінувати старіння людського серця

Результати дослідження підтверджують, що здоровий мутантний ген може повернути назад зниження серцевої діяльності у літніх людей.

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Гени людей, які доживають до 100 років, можуть одного разу допомогти іншим довше залишатися здоровими, згідно з новим захоплюючим дослідженням, пише Neoscope.

Група британських та італійських дослідників виявила, що особливий мутований ген у довгожителів, які дожили до свого столітнього віку, можна використати, щоб допомогти людям із серцевою недостатністю повернути час назад на десять років і в такий спосіб "омолодити серце", як докладно описано в новаторському дослідженні.

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Ґрунтуючись на відкритті в 2018 році пов'язаного з довголіттям гена, відомого як BPIFB4, дослідники провели експерименти на клітинах людини в пробірках, а потім на мишах, щоб побачити, чи здатні гени повернути біологічний годинник назад при штучному впровадженні замість їх звичного успадкування. Вони виявили, що його введення у пошкоджені клітини може зупинити і навіть повернути назад старіння серця.

"Виявлено, що клітини літніх пацієнтів, зокрема ті, які підтримують будівництво нових кровоносних судин, які називаються "перицитами", менш ефективні та старіють, — сказала Моніка Каттанео, дослідниця з Італії. Додавши ген/білок довголіття в пробірку, ми спостерігали процес омолодження серця: серцеві клітини літніх пацієнтів із серцевою недостатністю відновили нормальне функціонування, довівши свою ефективність у побудові нових кровоносних судин.

Дослідники виявили, що в деяких клітинах зовсім знижена робота гена, а отже, і білка BPIFB4. Іншими словами, люди, які мають схильність до проблем із серцем, можуть насправді не мати цього ключового білка довголіття.

Як зазначає професор Брістольського університету та співавтор Паоло Мадеду, ці результати свідчать про те, що введення білка в клітини пацієнтів з проблемами серця може бути альтернативою генній терапії, яка, незважаючи на те, що вона є багатообіцяючим напрямком лікування, все ще несе низку супутніх ризиків, зокрема можливість розвитку раку.

"Наші результати підтверджують, що здоровий мутантний ген може повернути назад зниження серцевої діяльності у людей похилого віку, — сказав Мадеду в пресрелізі. Тепер ми зацікавлені в тому, щоб визначити, чи може також працювати введення білка довголіття замість гена".

Очевидно, що для вдосконалення такого потенційного лікування знадобиться багато років, але це може стати величезною перемогою у війні з серцевими захворюваннями і продовжити життя людей на багато років.

Раніше Фокус писав про основні умови довголіття. Експерти прогнозують, що кількість довгожителів, які дожили до 100 років і більше, продовжуватиме зростати в найближчі десятиліття.