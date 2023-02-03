Какой размер имели первые звезды во Вселенной: такие масштабы даже сложно вообразить

Новое исследование предполагает, что ранняя Вселенная была совсем другой, а потому здесь могли сформироваться поистине гигантские звезды.

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Международная группа ученых создала новое компьютерное моделирование ранней Вселенной и пришла к неожиданному выводу. Самые первые звезды в космосе могли быть в 100 000 раз больше Солнца, пишет ScienceAlert.

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Пока что у ученых есть только теоретические предположения относительно того, как появились первые звезды. Ведь до сих пор ни одному телескопу не удалось увидеть процесс их образования и то, как они точно выглядели. Существующие теории говорят, что первые звезды появились примерно через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва, то есть момента рождения Вселенной.

Но новое исследование предполагает, что сложные физические процессы могли способствовать появлению в ранней истории космоса сверхмассивных звезд, каждая из которых была больше, чем наше Солнце в 100 тысяч раз.

Для того, чтобы узнать, какими могли быть первые звезды ученые создают компьютерные модели ранней Вселенной, которые к тому же могут показать этапы эволюции этих звезд. Многие годы ученые пытаются понять насколько большими были первые звезды. Некоторые теории говорят, что они были в сотни раз больше Солнца, а другие утверждают, что эти звезды имели намного меньший размер.

Международная группа ученых создала новое компьютерное моделирование ранней Вселенной и пришла к неожиданному выводу. В рамках исследования ученые специально включили в модель явление, которое называется холодная аккреция (накопление вещества).

[ + – ] Международная группа ученых создала новое компьютерное моделирование ранней Вселенной и пришла к неожиданному выводу. В рамках исследования ученые специально включили в модель явление, которое называется холодная аккреция Фото: ScienceAlert

По словам ученых, для того, чтобы появились большие звезды, нужно, чтобы большое количество вещества накопилось очень быстро на маленьком участке космоса. Такое накопление вещества должно происходить без повышения температуры самого вещества, ведь это не даст ему сжиматься для превращения в звезду. То есть нужен способ отвода тепла во время такого быстрого сжатия вещества.

Предыдущие исследования показали, что в ранней Вселенной существовали плотные участки материи в ранних галактиках, которые быстро остывали из-за выходящего излучения. В рамках нового исследования ученые изучили, как могли себя вести эти холодные плотные участки, которые первоначально сформировались в ранней Вселенной.

Моделирование показало, что большие потоки холодной плотной материи могут столкнуться с аккреционным диском в центре гигантских сгустков материи. Когда это происходит, появляется ударная волна, которая приводит к дестабилизации газа и вызывает мгновенное сжатие больших участков материи. По словам ученых, таким образом могли появится сверхмассивные звезды, которые были в 10 000 раз больше Солнца, а часто даже в 100 тысяч раз больше нашей звезды.

[ + – ] Моделирование показало, что большие потоки холодной плотной материи могут столкнуться с аккреционным диском в центре гигантских сгустков материи. Когда это происходит, появляется ударная волна, которая приводит к дестабилизации газа и вызывает мгновенное сжатие больших участков материи. По словам ученых, таким образом могли появится сверхмассивные звезды, которые были в 10 000 раз больше Солнца, а часто даже в 100 тысяч раз больше нашей звезды Фото: NASA

Но пока это только теория, которая требует своего подтверждения. Ученые очень надеются, что в этом поможет космический телескоп Уэбб, который сможет увидеть, как формировались первые звезды и галактики во Вселенной. И эти наблюдения могут подтвердить теорию ученых о том, что первые звезды были невообразимыми гигантами.

Для сравнения, одна из самых огромных известных звезд, UY Щита, которая находится на расстоянии в примерно 9,5 тысяч световых лет от нас, "всего" в 1700 раз больше Солнца.

Фокус уже писал о том, что новое исследование структуры Вселенной показало, что скорее всего она отличается от общепринятых теорий. Ученые считают, что на это повлияли пока неизвестные силы.

Также Фокус писал о том, что ученые впервые обнаружили звезды, взрыв которых приведет к появлению золота. Это взрыв называется килоновой и происходит, когда сталкиваются две нейтронные звезды.