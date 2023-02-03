Який розмір мали перші зірки у Всесвіті: такі масштаби навіть складно уявити

Нове дослідження передбачає, що ранній Всесвіт був зовсім інший, тому тут могли сформуватися воістину гігантські зірки.

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Міжнародна група вчених створила нове комп'ютерне моделювання раннього Всесвіту і дійшла несподіваного висновку. Найперші зірки в космосі могли бути в 100 000 разів більшими за Сонце, пише ScienceAlert.

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Поки що вчені мають лише теоретичні припущення щодо того, як з'явилися перші зірки. Адже досі жодному телескопу не вдалося побачити процес їх утворення і те, як вони точно виглядали. Існуючі теорії кажуть, що перші зірки з'явилися приблизно за кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху, тобто моменту народження Всесвіту.

Але нове дослідження припускає, що складні фізичні процеси могли сприяти появі в ранній історії космосу надмасивних зірок, кожна з яких була більшою, ніж наше Сонце у 100 тисяч разів.

Для того, щоб дізнатися, якими могли бути перші зірки, вчені створюють комп'ютерні моделі раннього Всесвіту, які до того ж можуть показати етапи еволюції цих зірок. Багато років вчені намагаються зрозуміти, наскільки великими були перші зірки. Деякі теорії кажуть, що вони були в сотні разів більшими за Сонце, а інші стверджують, що ці зірки мали набагато менший розмір.

Міжнародна група вчених створила нове комп'ютерне моделювання раннього Всесвіту і дійшла несподіваного висновку. В межах дослідження вчені спеціально включили у модель явище, яке називається холодна акреція (накопичення речовини).

[ + – ] Міжнародна група вчених створила нове комп'ютерне моделювання раннього Всесвіту і дійшла несподіваного висновку. В межах дослідження вчені спеціально включили у модель явище, яке називається холодна акреція Фото: ScienceAlert

За словами вчених, для того щоб з'явилися великі зірки, потрібно, щоб велика кількість речовини накопичилася дуже швидко на маленькій ділянці космосу. Таке накопичення речовини має відбуватися без підвищення температури самої речовини, адже це не дасть їй стискатися для перетворення на зірку. Тобто потрібний спосіб відведення тепла під час такого швидкого стиснення речовини.

Попередні дослідження показали, що в ранньому Всесвіті існували щільні ділянки матерії в ранніх галактиках, які швидко остигали через вихідне випромінювання. У межах нового дослідження вчені вивчили, як могли поводитися ці холодні щільні ділянки, які спочатку сформувалися в ранньому Всесвіті.

Моделювання показало, що великі потоки холодної щільної матерії можуть зіткнутися з акреційним диском у центрі гігантських згустків матерії. Коли це відбувається, з'являється ударна хвиля, що призводить до дестабілізації газу та викликає миттєве стиснення великих ділянок матерії. За словами вчених, таким чином могли з'явитися надмасивні зірки, які були в 10 000 разів більші за Сонце, а часто навіть у 100 тисяч разів більші за нашу зірку.

[ + – ] Моделювання показало, що великі потоки холодної щільної матерії можуть зіткнутися з акреційним диском у центрі гігантських згустків матерії. Коли це відбувається, з'являється ударна хвиля, що призводить до дестабілізації газу та викликає миттєве стиснення великих ділянок матерії. За словами вчених, таким чином могли з'явитися надмасивні зірки, які були в 10 000 разів більші за Сонце, а часто навіть у 100 тисяч разів більші за нашу зірку Фото: NASA

Але поки що це лише теорія, яка потребує свого підтвердження. Вчені дуже сподіваються, що в цьому допоможе космічний телескоп Вебб, який зможе побачити, як формувалися перші зірки та галактики у Всесвіті. І ці спостереження можуть підтвердити теорію вчених, що перші зірки були неймовірними гігантами.

Для порівняння, одна з найбільших відомих зірок, UY Щита, яка знаходиться на відстані приблизно 9,5 тисяч світлових років від нас, "всього" в 1700 разів більша за Сонце.

Фокус вже писав про те, що нове дослідження структури Всесвіту показало, що, швидше за все, вона відрізняється від загальноприйнятих теорій. Вчені вважають, що на це вплинули поки що невідомі сили.

Також Фокус писав про те, що вчені вперше виявили зірки, вибух яких призведе до появи золота. Це вибух називається кілоновим і відбувається, коли стикаються дві нейтронні зірки.