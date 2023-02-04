Открытие "королевы холода". Маори прибыли в Антарктиду не менее за 1000 лет до европейцев

Первое подтвержденное открытие материковой Антарктиды приписывается русской экспедиции 1820, а первая высадка на материк — американскому исследователю 1821 года.

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Антарктиду не просто называют "королевой холода". Это самый холодный "безлюдный континент", настоящий край Земли. Кроме того, это единственный континент, процесс открытия и исследования которого подробно задокументирован. Однако и здесь не всё так однозначно.

Исследования новозеландских ученых свидетельствуют, что коренные жители материковой части Новой Зеландии – маори – имеют гораздо более долгую историю с южным континентом Земли, пишет ScienceAlert.

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Исследовательская группа во главе с биологом-природоохранником Присциллой Вехи из Manaaki Whenua Landcare Research изучила устные истории, а также "серую литературу" — то есть исследования, отчеты, технические документы и другие материалы, опубликованные организациями, не входящими в общие академические или коммерческие.

По словам ученой, связь с Антарктидой и ее водами существовала со времен первых традиционных плаваний, а позже — из-за участия в плаваниях и исследованиях под руководством европейцев, современных научных исследований, рыболовства и т.д.

Первоначально исследователи выделяют южное путешествие полинезийского вождя Ху-те-Рангиора и его команды в начале 7-го века. Вероятно, это и сделало их первыми увидевшими антарктические воды людьми за тысячу лет до российской экспедиции и даже задолго до запланированной миграции полинезийских поселенцев в Новую Зеландию.

"В некоторых преданиях Ху-те-Рангиора и его команда продолжили движение на юг. Далеко на юг. Поэтому они, пожалуй, были первыми людьми, которые увидели антарктические воды и сам континент", — говорится в исследовании.

Что интересно, маори рассказывают эти истории из поколения в поколение уже на протяжении многих веков, однако академической литературе предстоит пройти долгий путь, чтобы догнать это богатство знаний.

Но путешествие Ху-те-Рангиора, безусловно, не было последним путешествием маори и их предков в Антарктиду.

То Ату — мужчина из племени нгапухи — называют первым маори и первым новозеландцем, увидевшим побережье Антарктиды в 1840 году в составе исследовательской экспедиции Соединенных Штатов.

Маори также были частью "Героической эпохи исследования Антарктики" в конце 19-го и начале 20-го века, помогая европейским исследователям в медицине, строительстве, научной экспертизе и т.д. во время путешествий в Антарктиду. Они и сегодня помогают изучать самый южный континент, однако это редко признается или освещается.

Кроме того, маори продолжают участвовать в антарктических научных программах Новой Зеландии, проводя исследования по разным вопросам — от последствий изменения климата до экологии популяции пингвинов.

По словам ученых, увеличение количества антарктических ученых-маори и учет их взглядов придаст глубины исследовательским программам Новой Зеландии и, наконец, защите и управлению Антарктикой.

Ранее Фокус писал, что под ледяным щитом Антарктиды найден "трубопровод". Он простирается на 460 км и ускоряет таяние.

Кроме того, по мнению ученого, этот "край Земли" видел больше ледниковых периодов, чем считалось ранее.