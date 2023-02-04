Відриття "королеви холоду". Маорі прибули до Антарктиди щонайменше за 1000 років до європейців

Перше підтверджене відкриття материкової Антарктиди приписується російській експедиції 1820 року, а перша висадка на материк — американському досліднику 1821 року.

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Антарктиду не просто називають "королевою холоду". Це найхолодніший "безлюдний континент", справжній край Землі. Окрім того, це єдиний континент, процес відкриття та дослідження якого детально задокументовано. Однак і тут не все так однозначно.

Дослідження новозеландських вчених свідчать про те, що корінні жителі материкової частини Нової Зеландії — маорі — мають значно довшу історію з найпівденнішим континентом Землі, пише ScienceAlert.

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Дослідницька група на чолі з біологинею-природоохоронцем Прісциллою Вехі з Manaaki Whenua Landcare Research вивчила усні історії, а також "сіру літературу" — тобто дослідження, звіти, технічні документи та інші матеріали, опубліковані організаціями, що не входять до загальних академічних або комерційних видавничих каналів.

За словами вченої, зв'язок з Антарктидою та її водами існував з часів перших традиційних плавань, а пізніше — через участь у плаваннях і дослідженнях під проводом європейців, сучасні наукові дослідження, рибальство тощо протягом століть.

Спочатку дослідники виділяють південну подорож полінезійського вождя Ху-те-Рангіора та його команди на початку 7-го століття. Ймовірно, це і зробило їх першими людьми, які побачили антарктичні води, за тисячу років до російської експедиції й навіть задовго до запланованої міграції полінезійських поселенців до Нової Зеландії.

"У деяких переказах Ху-те-Рангіора та його команда продовжили рух на південь. Далеко на південь. Через це вони, мабуть, були першими людьми, які побачили антарктичні води і сам континент", — йдеться у дослідженні.

Що цікаво, маорі розповідають ці історії з покоління в покоління уже протягом багатьох століть, однак академічній літературі ще належить пройти довгий шлях, щоб наздогнати це багатство знань.

Але подорож Ху-те-Рангіора, безумовно, не була останньою подорожжю маорі та їхніх предків до Антарктиди.

Те Ату — чоловік з племені нгапухі — називають першим маорі та першим новозеландцем, який побачив узбережжя Антарктиди у 1840 році у складі дослідницької експедиції Сполучених Штатів.

Маорі також були частиною "Героїчної епохи дослідження Антарктики" наприкінці 19-го та на початку 20-го століття, допомагаючи європейським дослідникам у медицині, будівництві, науковій експертизі тощо під час подорожей до Антарктиди. Вони й сьогодні допомагають вивчати найпівденніший континент, однак це рідко визнається або висвітлюється.

Окрім цього, маорі й надалі продовжують брати участь в антарктичних наукових програмах Нової Зеландії, проводячи дослідження з різних питань — від наслідків зміни клімату до екології популяції пінгвінів.

За словами вчених, збільшення кількості антарктичних вчених-маорі та врахування їхніх поглядів додасть глибини дослідницьким програмам Нової Зеландії і, зрештою, захисту та управлінню Антарктикою.

Раніше Фокус писав, що під крижаним щитом Антарктиди знайдено "трубопровід". Він простягається на 460 км і прискорює танення.

Окрім того, на думку вчений, цей "край Землі" бачив більше льодовикових періодів, ніж вважалося раніше.