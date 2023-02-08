Извержение на магнетаре. Нейтронная звезда замедлила свое вращение и отправила на Землю сигнал

Одна из самых интересных для исследования звезд продолжает открывать свои секреты.

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Новое исследование предполагает, что извержения на особом типе нейтронных звезд провоцирует появление быстрых радиовсплесков (FRB) – мощных потоков излучения, природа которых до сих пор точно не изучена, пишет ScienceAlert.

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Еще в октябре 2020 года ученые определили, что одним из источников быстрых радиовсплесков, загадочного радиоизлучения, во время которого выделяется за миллисекунды энергия 500 миллионов Солнц, стал магнетар под названием SGR 1935+2154.

Быстрые радиовплески регистрируются только в радиодиапазоне и большинство из этих сигналов никогда не повторяются. Ученые продолжают изучение этих странных явлений с момента их первого обнаружения в 2007 году. Магнетар SGR 1935+2154 и то, что он является источником FRB заинтересовал ученых еще и потому, что это была первая звезда, выпускающая такое излучение, которая находится в нашей галактике.

Магнетары являются особым типом нейтронных звезд, которые имеют чрезвычайно мощное магнитное поле, которое в 1000 раз сильнее, чем у обычной нейтронной звезды и в квадриллион раз сильнее, чем магнитное поле Земли. Что касается нейтронных звезд, то они появляются после того, как огромные звезды взорвались сверхновой и образовалась сфера диаметром в примерно 20 км, которая имеет массу в 2,5 раза больше массы Солнца. То есть это чрезвычайно плотный объект.

[ + – ] Магнетары являются особым типом нейтронных звезд, которые имеют чрезвычайно мощное магнитное поле, которое в 1000 раз сильнее, чем у обычной нейтронной звезды и в квадриллион раз сильнее, чем магнитное поле Земли Фото: wikipedia

Новое исследование ученых из Университета Джорджа Вашингтона, США, показывает, что за несколько дней до появления быстрого радиовсплеска на этом магнетаре, скорость звезды внезапно замедлилась. Сейчас ученые знают, что нейтронные звезды могут менять скорость своего вращения, но почему это происходит до конца не известно. Но скорость вращения в основном увеличивается, а замедление встречается очень редко.

Если увеличение скорости вращения можно объяснить изменениями внутри самой звезды, то с замедлением все намного сложнее. Поэтому американские ученые решили выяснить не связано ли это замедление с появлением быстрого радиовсплеска на магнетаре SGR 1935+2154.

В результате ученые пришли к выводу, что замедление вращения магнетара может быть свидетельством извержения на поверхности звезды, в результате которого произошел выброс вещества в космос. И это извержение изменило окружающую среду звезды настолько, что замедлило ее вращение.

Ученые считают, что именно извержение спровоцировало вспышку на звезде и выброс мощного потока радиоизлучения. Что касается самого извержения, то по словам ученых, оно скорее всего произошло в районе магнитного полюса звезды.

Фокус уже писал о том, что ученым удалось обнаружить более двадцати новых FRB, которые к тому же не являются одиночными сигналами, а повторяются.