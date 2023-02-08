Виверження на магнетарі. Нейтронна зірка сповільнила своє обертання та відправила на Землю сигнал

Одна із найцікавіших для дослідження зірок продовжує відкривати свої секрети.

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Нове дослідження передбачає, що виверження на особливому типі нейтронних зірок провокує появу швидких радіосплесків (FRB) — потужних потоків випромінювання, природа яких досі точно не вивчена, пише ScienceAlert.

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Ще в жовтні 2020 року вчені визначили, що одним із джерел швидких радіосплесків, загадкового радіовипромінювання, під час якого виділяється за мілісекунди енергія 500 мільйонів Сонців, став магнетар під назвою SGR 1935+2154.

Швидкі радіоплески реєструються тільки в радіодіапазоні і більшість цих сигналів ніколи не повторюються. Вчені продовжують вивчення цих дивних явищ з моменту їхнього першого виявлення у 2007 році. Магнетар SGR 1935+2154 і те, що він є джерелом FRB, зацікавив учених ще й тому, що це була перша зірка, що випускає таке випромінювання, яка знаходиться в нашій галактиці.

Магнетари є особливим типом нейтронних зірок, які мають надзвичайно потужне магнітне поле, яке в 1000 разів сильніше, ніж у звичайної нейтронної зірки і в квадрильйон разів сильніше, ніж магнітне поле Землі. Що стосується нейтронних зірок, то вони з'являються після того, як величезні зірки вибухнули і утворилася сфера діаметром приблизно 20 км, яка має масу в 2,5 рази більше маси Сонця. Тобто, це надзвичайно щільний об'єкт.

[ + – ] Магнетари є особливим типом нейтронних зірок, які мають надзвичайно потужне магнітне поле, яке в 1000 разів сильніше, ніж у звичайної нейтронної зірки і в квадрильйон разів сильніше, ніж магнітне поле Землі Фото: wikipedia

Нове дослідження вчених з Університету Джорджа Вашингтона, США, показує, що за кілька днів до появи швидкого радіосплеску на цьому магнетарі швидкість зірки раптово сповільнилася. Наразі вчені знають, що нейтронні зірки можуть змінювати швидкість свого обертання, але чому це відбувається до кінця не відомо. Але швидкість обертання переважно збільшується, а уповільнення зустрічається дуже рідко.

Якщо збільшення швидкості обертання можна пояснити змінами всередині самої зірки, то із уповільненням все набагато складніше. Тому американські вчені вирішили з'ясувати, чи не пов'язане це уповільнення з появою швидкого радіосплеску на магнетарі SGR 1935+2154.

В результаті вчені дійшли висновку, що уповільнення обертання магнетара може бути свідченням виверження на поверхні зірки, внаслідок якого стався викид речовини в космос. І це виверження змінило навколишнє середовище зірки настільки, що уповільнило її обертання.

Вчені вважають, що саме виверження спровокувало спалах на зірці та викид потужного потоку радіовипромінювання. Що стосується самого виверження, то, за словами вчених, воно, швидше за все, сталося в районі магнітного полюса зірки.

Фокус вже писав про те, що вченим вдалося виявити понад двадцять нових FRB, які до того ж не є одиночними сигналами, а повторюються.