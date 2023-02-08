Может ли алкоголь спровоцировать деменцию: отвечают ученые

В недавнем исследовании изучается связь между употреблением алкоголя и риском развития деменции, а также изменения в характере употребления алкоголя. Результаты могут помочь сформировать рекомендации по здоровью в отношении употребления алкоголя.

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Деменция является одной из самых серьезных проблем стареющего населения во всем мире, поскольку она связана с потерей психической и физической независимости. Употребление алкоголя считается фактором риска развития деменции, пишет News Medical. Тот факт, что он поддается изменению, делает его особенно интересным.

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Более ранние исследования показали, что деменция более вероятна у людей, которые много пьют, в то время как умеренное употребление алкоголя связано с более низким риском. Не так много известно о том, как изменения в потреблении алкоголя связаны с риском развития деменции. В большинстве исследований используется схема "моментальных снимков" с однократной оценкой потребления алкоголя.

В текущем исследовании была обследована группа из почти четырех миллионов человек в Южной Корее со средним возрастом 55 лет. Данные взяты из базы данных Корейской национальной службы медицинского страхования и включают информацию, полученную в результате двух обследований, проведенных в 2009 и в 2011 годах.

Цель состояла в том, чтобы оценить влияние изменения моделей потребления алкоголя на риск деменции по сравнению как с трезвенниками, так и с теми, кто продолжал много пить. В исследование вошли почти равные части мужчин и женщин. Ни у кого не было ранее существовавшей деменции, рака или сердечно-сосудистых заболеваний, и никто не умер в течение года после второго обследования.

Уровни потребления алкоголя классифицировались как отсутствие, легкое, умеренное и тяжелое. Эти категории составили ~55%, ~27%, 11% и ~7% соответственно. Последние три соответствуют <15, 15-29,9 и 30 г/сут соответственно.

За два года между экзаменами изменения в потреблении алкоголя были классифицированы как непьющие, бросившие курить, снижающие, поддерживающие и увеличивающие – термины говорят сами за себя. Примерно четверть умеренно пьющих, ~8% умеренно пьющих и ~7,5% сильнопьющих бросают пить. И наоборот, люди, увеличивающие потребление алкоголя, составляли 14% непьющих, ~16% умеренно пьющих и ~17% умеренно пьющих.

Среди тех, кто оставался трезвенником, средний возраст был самым высоким: трое из четырех были женщинами и ~ 85% были некурящими. Среди бросивших курить средний возраст был выше; больше было женщин и некурящих, они чаще регулярно занимались спортом и имели более низкие доходы.

Исследователи искали новые случаи болезни Альцгеймера (БА), сосудистой деменции (СД) или другой деменции во всей когорте, стратифицированной по характеру употребления алкоголя и изменениям в таком характере.

Что показало исследование?

Было зарегистрировано чуть более 100 000 случаев деменции от всех причин, в том числе почти 80 000 случаев болезни Альцгеймера и ~ 11 000 случаев ВД.

По сравнению с трезвенниками риск слабоумия был снижен на одну пятую среди тех, кто продолжал умеренно пить в течение двух лет между обследованиями. Среди тех, кто постоянно пьет умеренно, снижение было сопоставимым и составило ~ 17%. У сильно пьющих было небольшое увеличение риска деменции по всем причинам на 8%.

По сравнению с теми, кто придерживался соответствующего уровня потребления, у тех, кто сократил употребление алкоголя до умеренного уровня, риск развития деменции по любой причине был примерно на 10 % ниже, но риск БА снизился на 12 %. Точно так же те, кто начал умеренно пить, имели такой же уровень снижения риска в той же группе сравнения.

Те, кто бросил пить, и те, кто увеличил употребление алкоголя, показали более высокий риск по сравнению с теми, кто продолжал пить на том же уровне. У тех, кто перешел от легкого к умеренному и от умеренного к тяжелому, соответственно, риск развития деменции увеличился на 9% и 16% соответственно. Наибольшее увеличение риска, на 37%, наблюдалось у тех, кто сначала мало пил, но ко второму обследованию перешел в запой.

Пропорции БА и СД существенно не изменились.

В подгруппе, для которой данные об употреблении алкоголя были доступны в третий момент времени через четыре года после первого, было отмечено снижение риска на 25% среди тех, кто продолжал пить в легкой или умеренной степени, по сравнению с трезвенниками. Точно так же те, кто начал пить на этом уровне ко второму обследованию и продолжал пить два года спустя, показали снижение риска на 18%. У тех, кто бросил курить в 2011 году и продолжал бросить курить в 2013 году, был более высокий риск развития деменции.

Каковы последствия?

Результаты исследования указывают на более низкий риск слабоумия среди тех, кто пьет от умеренного до умеренного, по сравнению с трезвенниками на протяжении всей жизни или в течение длительного времени. Опять же, когда сильно пьющие снизили уровень потребления до умеренного уровня, риск слабоумия снизился.

Исследование впервые предполагает снижение риска развития деменции среди тех, кто начал пить понемногу после исходного обследования. Однако исследователи добавляют предостережение о том, что самооценка потребления алкоголя, как правило, занижается.

Существует резкое увеличение риска развития деменции после преодоления порога потребления алкоголя в больших количествах. Среди тех, кто много и регулярно пил, риск был повышен.

Алкоголь в умеренных количествах может уменьшить нейровоспаление, улучшить функцию тромбоцитов и повысить уровень липопротеинов высокой плотности ("хорошего холестерина"). Однако в избытке алкоголь является нервным ядом и вызывает дефицит многих необходимых питательных веществ. Высокий уровень алкоголя также увеличивает накопление аномального тау-белка в головном мозге, наряду с гибелью холинергических нейронов, что приводит к относительной потере ацетилхолина, важной молекулы нейротрансмиттера.

В исследовании не рассматриваются болезни и смерти от причин, не связанных с деменцией, связанных с употреблением алкоголя. Это, в сочетании с высоким потенциалом привыкания к алкоголю, может объяснить, почему большинство медицинских руководств не поощряют употребление алкоголя на любом уровне, даже по состоянию здоровья.

Кроме того, индивидуальный метаболизм и конститутивные фенотипы фермента, разрушающего алкоголь, определяют восприимчивость человека к алкоголю и то, насколько хорошо люди могут переносить напиток, что делает практически невозможным прогнозирование результата на индивидуальной основе.

Сбивающий эффект в этом исследовании может быть связан с тем фактом, что много алкоголя проводится на общественных мероприятиях, которые, как известно, связаны со снижением риска развития деменции. Во-вторых, многие или большинство людей, которые отказываются от алкоголя, делают это, потому что они заболевают, часто с кардиометаболическими заболеваниями, что может объяснить более высокий риск слабоумия среди трезвенников. Наконец, более высокий риск среди трезвенников можно объяснить их более высоким возрастом и женским полом, которые являются факторами риска развития деменции.

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