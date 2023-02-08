Чи може алкоголь спровокувати деменцію: відповідають вчені

У нещодавньому дослідженні вивчається зв'язок між вживанням алкоголю та ризиком розвитку деменції, а також зміни у характері вживання алкоголю. Результати можуть допомогти сформувати рекомендації щодо здоров'я стосовно вживання алкоголю.

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Деменція є однією з найсерйозніших проблем старіючого населення в усьому світі, оскільки вона пов'язана з втратою психічної та фізичної незалежності. Вживання алкоголю вважається фактором ризику розвитку деменції, пише News Medical. Той факт, що він піддається зміні, робить його особливо цікавим.

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Більш ранні дослідження показали, що деменція вірогідніша у людей, які багато п'ють, тоді як помірне вживання алкоголю пов'язане з нижчим ризиком. Не так багато відомо про те, як зміни у споживанні алкоголю пов'язані з ризиком розвитку деменції. У більшості досліджень використовується схема "моментальних знімків" з одноразовою оцінкою споживання алкоголю.

У поточному дослідженні було обстежено групу з майже чотирьох мільйонів людей у Південній Кореї із середнім віком 55 років. Дані взяті з бази даних Корейської національної служби медичного страхування та враховують інформацію, отриману внаслідок двох обстежень, проведених у 2009 та 2011 роках.

Ціль полягала в тому, щоб оцінити вплив зміни моделей споживання алкоголю на ризик деменції порівняно як із непитущими, так і з тими, хто продовжував багато пити. До дослідження увійшли майже рівні частини чоловіків і жінок. Ніхто не мав раніше наявної деменції, раку або серцево-судинних захворювань, і ніхто не помер протягом року після другого обстеження.

Рівні споживання алкоголю класифікувалися як відсутність, легке, помірне та важке. Ці категорії склали ~55%, ~27%, 11% та ~7% відповідно. Останні три відповідають <15, 15-29,9 та 30 г/добу відповідно.

За два роки між іспитами зміни у споживанні алкоголю були класифіковані як непитущі, ті, хто кинули палити, ті, хто знижують, ті, хто підтримують та ті, хто збільшує — терміни говорять самі за себе. Приблизно чверть помірно питущих, ~8% помірно питущих і ~7,5%, сильно питущих кидають пити. І навпаки, люди, які збільшують споживання алкоголю, становили 14% непитущих, ~16% помірно питущих і ~17% помірно питущих.

Серед тих, хто залишався непитущим, середній вік був найвищим: троє з чотирьох були жінками і ~ 85% були некурцями. Серед тих, хто кинув курити, середній вік був вищим; більше було жінок і некурців, вони найчастіше займалися спортом і мали нижчі доходи.

Дослідники шукали нові випадки хвороби Альцгеймера (ХА), судинної деменції (СД) або іншої деменції у всій когорті, стратифіковані за характером вживання алкоголю та змін у такому характері.

Що показало дослідження?

Було зареєстровано трохи більше 100 000 випадків деменції від усіх причин, зокрема майже 80 000 випадків хвороби Альцгеймера та ~ 11 000 випадків СД.

Порівняно з непитущими ризик недоумства був знижений на одну п'яту серед тих, хто продовжував помірно пити протягом двох років між обстеженнями. Серед тих, хто постійно п'є помірно, зниження було порівнянним і становило ~17%. У сильно питущих було невелике збільшення ризику деменції за всіма причинами на 8%.

Порівняно з тими, хто дотримувався відповідного рівня споживання, у тих, хто скоротив вживання алкоголю до помірного рівня, ризик розвитку деменції з будь-якої причини був приблизно на 10% нижчим, але ризик ХА знизився на 12%. Так само ті, хто почав помірно пити, мали такий самий рівень зниження ризику в тій самій групі порівняння.

Ті, хто кинув пити, і ті, хто збільшив вживання алкоголю, показали вищий ризик порівняно з тими, хто продовжував пити на тому ж рівні. У тих, хто перейшов від легкого до помірного та від помірного до тяжкого, ризик розвитку деменції збільшився на 9% і 16% відповідно. Найбільше збільшення ризику, на 37%, спостерігалося у тих, хто спочатку мало пив, але до другого обстеження перейшов у запій.

Пропорції ХА та СД суттєво не змінилися.

У підгрупі, для якої дані про вживання алкоголю були доступні в третій момент часу через чотири роки після першого, було зазначено зниження ризику на 25% серед тих, хто продовжував пити легко чи помірно, порівняно з непитущими. Так само ті, хто почав пити на цьому рівні до другого обстеження і продовжував пити через два роки, показали зниження ризику на 18%. У тих, хто кинув палити у 2011 році й продовжував кидати палити у 2013 році, був вищий ризик розвитку деменції.

Які наслідки?

Результати дослідження вказують на нижчий ризик недоумства серед тих, хто п'є від помірного до помірного, порівняно з непитущими протягом усього життя або протягом тривалого часу. Знову ж таки, коли ті, хто сильно п'ють, знизили рівень споживання до помірного рівня, ризик недоумства знизився.

Дослідження вперше передбачає зниження ризику розвитку деменції серед тих, хто почав пити поступово після вихідного обстеження. Проте дослідники додають застереження про те, що самооцінка споживання алкоголю, зазвичай, занижується.

Існує різке збільшення ризику розвитку деменції після подолання порогу споживання алкоголю у великих кількостях. Серед тих, хто багато та регулярно пив, ризик був підвищений.

Алкоголь у помірних кількостях може зменшити нейрозапалення, покращити функцію тромбоцитів і підвищити рівень ліпопротеїнів високої щільності ("хорошого холестерину"). Однак у надлишку алкоголь є нервовою отрутою та викликає дефіцит багатьох необхідних поживних речовин. Високий рівень алкоголю також збільшує накопичення аномального тау-білка в головному мозку, разом із загибеллю холінергічних нейронів, що призводить до відносної втрати ацетилхоліну, важливої молекули нейротрансмітера.

У дослідженні не розглядаються хвороби та смерті від причин, не пов'язаних із деменцією, пов'язаних із вживанням алкоголю. Це, у поєднанні з високим потенціалом звикання до алкоголю, може пояснити, чому більшість медичних посібників не заохочують вживання алкоголю будь-якою рівні, навіть за станом здоров'я.

Крім того, індивідуальний метаболізм і конститутивні фенотипи ферменту, що руйнує алкоголь, визначають сприйнятливість людини до алкоголю і те, наскільки добре люди можуть переносити напій, що робить практично неможливим прогнозування результату на індивідуальній основі.

Ефект, що збиває, у цьому дослідженні може бути пов'язаний з тим фактом, що багато алкоголю є на громадських заходах, які, як відомо, пов'язані зі зниженням ризику розвитку деменції. По-друге, багато або більшість людей, які відмовляються від алкоголю, роблять це, тому що вони хворіють, часто з кардіометаболічними захворюваннями, що може пояснити вищий ризик недоумства серед непитущих. Нарешті, вищий ризик серед непитущих можна пояснити їхнім вищим віком і жіночою статтю, які є факторами ризику розвитку деменції.

Раніше Фокус писав про фактор №1, який впливає на появу хвороби Альцгеймера. Нове дослідження показує, що найважливішим чинником ризику може бути зовсім не те, що ви думаєте.