Потерянный город: куда исчезла шотландская колония

Стюартс Таун — инициатива Каролинской компании, основанной для защиты колоний в Америке, освобожденных от английских торговых ограничений, а также для стимулирования находившейся в затруднительной ситуации экономики Шотландии.

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Археологи на шаг приблизились к разгадке тайны пропавшего шотландского поселения Стюартса Тауна, основанного 17 века в Порт-Рояле, Южная Каролина, США, сообщают Heritage Daily.

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Во время разведывательной поездки в Южную Каролину в 1682 году было выбрано место в Порт-Рояле, которое заселили в 1684 году, зажатое между английской колонией Чарльзтаун и испанскими колонизаторами Северной Флориды.

Стюартс Таун также должен был служить убежищем для пресвитериан, которые подвергались религиозным преследованиям в Шотландии через новую ограничительную литургию, введенную Карлом II.

В 1686 году испанские кавалеры напали на колонию, убив весь домашний скот и сжег все постройки дотла. С покинутым Стюартс Тауном Каролинская компания не смогла привлечь новые поступления от инвесторов, и их инициатива в Новом Свете была обречена.

Точное месторасположение Стюартс Тауна с тех пор было утрачено, общепринятая теория ранее указывала на Испанскую точку, участок земли, впадающий в реку Бофорт примерно в 5 км к северу от залива Порт-Роял-Саунд.

Однако археологи из Университета Южной Каролины (USC) считают, что город расположен дальше севернее, где находится центр современного Бофорта.

Частично это основывается на земельном акте 18-го века, который, по мнению исследователей, неправильно истолкован, документ указывает на Бофорт, а не на Спениш Пойнт.

Раскопки, проведенные командой USC на 11 объектах в Бофорте, обнаружили обломки керамики, вероятно, 17 века.

Хотя пока не обнаружено никаких признаков построек, керамические находки позволяют предположить, что команда стала на шаг ближе к нахождению города Стюартов в Бофорте, особенно если учесть, что в Спениш Пойнте не нашли никаких сравнимых доказательств.

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