Загублене місто: куди зникла шотландська колонія

Стюартс Таун — ініціатива Каролінської компанії, заснованої для захисту колоній в Америці, звільнених від англійських торговельних обмежень, а також для стимулювання економіки Шотландії, що перебувала у скрутній ситуації.

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Археологи на крок наблизилися до розгадки таємниці зниклого шотландського поселення Стюартс Тауна, заснованого 17 століття в Порт-Роялі, Південна Кароліна, США, повідомляють Heritage Daily.

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Під час розвідувальної подорожі до регіону Південної Кароліни у 1682 році було обрано місце в Порт-Роялі, яке заселили у 1684 році, затиснуте між англійською колонією Чарльзтаун та іспанськими колонізаторами Північної Флориди.

Стюартс Таун також мав слугувати притулком для пресвітеріан, які зазнавали релігійних переслідувань у Шотландії через нову обмежувальну літургію, запроваджену Карлом ІІ.

У 1686 році іспанські кавалери напали на колонію, вбивши всю домашню худобу і спаливши всі будівлі дотла. З покинутим Стюартс Тауном Каролінська компанія не змогла залучити нові надходження від інвесторів, і їхня ініціатива в Новому Світі померла.

Точне місце розташування Стюартс Тауна відтоді було втрачено, загальноприйнята теорія раніше вказувала на Іспанську точку, ділянку землі, що впадає в річку Бофорт приблизно 5 км на північ від затоки Порт-Роял-Саунд.

Однак археологи з Університету Південної Кароліни (USC) вважають, що місто розташоване далі на північ, де знаходиться центр сучасного Бофорта.

Частково це ґрунтується на земельному акті 18-го століття, який, на думку дослідників, неправильно витлумачений, натомість документ вказує на Бофорт, а не на Спеніш Пойнт.

Розкопки, проведені командою USC на 11 об'єктах у Бофорті, виявили уламки кераміки, ймовірно, 17-го століття.

Хоча поки не виявлено жодних ознак будівель, керамічні знахідки дозволяють припустити, що команда стала на крок ближче до знаходження міста Стюартів у Бофорті, особливо якщо врахувати, що в Спеніш Пойнті не знайшли жодних порівнянних доказів.

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